Die Hanseatic Broking Center beteiligt sich mehrheitlich an der Lifecard-Travel-Assistance GmbH. Mit dem Schritt will HBC will ihre Kompetenz im Reiseschutz stärken. Die Hanseatic Broking Center (HBC) GmbH wächst weiter und erhält eine Mehrheitsbeteiligung an der Lifecard-Travel-Assistance (LTA) GmbH. Mit der Unterstützung der HBC-Gruppe soll die LTA mit Sitz in Viernheim ihre Positionierung im europäischen Raum im Bereich Reiseschutz erweitern.

Den vollständigen Artikel lesen ...