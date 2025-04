In turbulenten Zeiten wie diesen sind Stimmen gefragt, die schon mehrere Crashs überstanden haben. Stimmen mit Erfahrung, Weitblick - und einer klaren Haltung. Wenn die Märkte schwanken, braucht es jemanden, der das alles schon gesehen hat. Genau deshalb spricht Podcast-Host Erik Kämper in dieser Folge mit Bernd Förtsch - einem Mann, der weiß, wie sich Anleger jetzt verhalten sollten.Förtsch, Gründer und CEO der Börsenmedien AG, hat in seiner Karriere als Unternehmer und Investor bereits zahlreiche ...

