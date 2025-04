Nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch die Handelspartner der USA mit Zöllen überzogen hat, stellt sich nun die Frage, wie die betroffenen Länder reagieren. Auch in Europa ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie auf die Strafzölle von 10% auf alle Importe in die USA reagiert werden soll. Während Spanien vor einer überstürzten Reaktion warnt, haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...