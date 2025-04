Das Kursbeben an den internationalen Aktienmärkten zum Wochenauftakt lässt die Handelsumsätze der Online-Broker sprunghaft ansteigen und bringt einige Plattformen an ihre Belastungsgrenze. Bei flatexDEGIRO reagiert Vorstandschef Oliver Behrens gelassen auf die Turbulenzen - und lobt seine Kunden.Strafzölle, Handelskrieg, Rezession - an den Aktienmärkten liegen die Nerven vieler Anleger derzeit blank. Egal ob an der New Yorker Wall Street, in Tokio oder an der Börse in Frankfurt - allerorten rauschen ...

