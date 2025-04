© Foto: Eli Hartman/AP/dpa

Citi Research hat am Montag seine Brent-Preisprognose für die nächsten 3 Monate auf 60 US-Dollar pro Barrel gesenkt. Gleichzeitig senkte das Institut auch seine kurzfristigen Prognosen für Kupfer und Aluminium auf 8.000 beziehungsweise 2.200 US-Dollar pro Tonne - als Reaktion auf die jüngsten Zollankündigungen. Gerade der Kursrutsch für Kupfer deutet auf eine globale Rezession hin, da sein preis als Stimmunsbarometer für die wirtschaftliche Entwicklung gilt. Auch am Montag geben die Ölpreise stark nach, im Mittel um rund 4 Prozent. Auch Industriemetalle an der Londoner Börse …