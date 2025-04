Der französische Telekomwert verliert an Dynamik nach Erreichen des Jahreshöchststands und negativer Analysteneinschätzung trotz attraktiver Bewertungskennzahlen.

Nach einer beeindruckenden Performance mit einem Plus von über 22 Prozent seit Jahresbeginn zeigt die Orange Aktie erste Anzeichen von Schwäche. Der Kurs des französischen Telekommunikationsriesen verzeichnete am gestrigen Handelstag einen Rückgang von 1,08 Prozent auf 11,87 Euro, nachdem die Aktie erst wenige Tage zuvor, am 3. April 2025, ihr 52-Wochen-Hoch von 12,36 Euro erreicht hatte. Diese Entwicklung folgt unmittelbar auf eine negative Analysten-Anpassung vom 1. April, als die Aktie trotz ihres grundsätzlich positiven Konsensurteils herabgestuft wurde.

Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen der technischen Stärke - mit einem Kurs deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (+14,38%) - und den zunehmend vorsichtigeren Analystenstimmen. Der RSI von 20,6 deutet auf eine kurzfristige Überverkauftheit hin, was die jüngsten Kursverluste erklären könnte.

Herausforderungen trotz solider Fundamentaldaten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Orange ?

Orange weist ein attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,35 für 2025 auf und wird von der Mehrheit der 19 beobachtenden Analysten mit "Kaufen" oder "Outperform" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 13,12 Euro noch immer 7,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Allerdings hat sich die allgemeine Konsensmeinung der Experten in den letzten vier Monaten deutlich verschlechtert, was auf wachsende Skepsis hindeutet.

Anleger warten nun gespannt auf die am 24. April anstehende Veröffentlichung der Q1 2025 Ergebnisse. Diese könnten entscheidend sein für die weitere Kursentwicklung des Telekomkonzerns, der trotz seiner starken Marktposition in Europa mit einer hohen Verschuldung und schwachen Umsatzwachstumsprognosen zu kämpfen hat. Die solide Dividendenrendite macht die Aktie dennoch besonders für renditeorientierte Anleger interessant, obwohl die jüngste Kursschwäche möglicherweise auf eine bevorstehende Konsolidierungsphase hindeutet.

Anzeige

Orange-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Orange-Analyse vom 7. April liefert die Antwort:

Die neusten Orange-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Orange-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Orange: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...