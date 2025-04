Turbulenzen und heftige Schwankungen sind am Aktienmarkt aktuell an der Tagesordnung. Durch Zölle, Handelskrieg und politische Entscheidungen steigt die Unsicherheit - sichtbar in allen Anlageklassen und messbar im Volatilitätsindex. Wie der Volatilitätsindex und der S&P 500 zusammenhängen, welche Möglichkeiten ...