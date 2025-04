© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Julia Demaree Nikhinson

Die Märkte stürzen ab, aber US-Präsident Trump bleibt stur: Zölle seien "eine schöne Sache". Er selbst spricht von "Medizin", die die Wirtschaft nun eben schlucken müsse.Die Finanzmärkte reagieren weiterhin panisch auf Donald Trumps neue Zollpolitik. Nachdem der US-Präsident am vergangenen Mittwoch sein "Liberation Day"-Programm vorgestellt hatte - inklusive eines 10-Prozent-Basiszolls auf alle weltweiten Importe sowie drastischer Strafzölle auf China und die EU -, stürzten die US-Börsen förmlich ab. Der S&P 500 verlor an nur zwei Tagen über 10 Prozent, der Nasdaq Composite rutschte sogar in den Bärenmarkt. Auch asiatische Märkte wurden zu Wochenbeginn in Mitleidenschaft gezogen. Während …