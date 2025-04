Leipzig (ots) -Über dieses Thema sprechen am Mittwochabend, 09.04.2025, die Moderatoren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist! Aus Dresden" mit ihren Gästen 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek.Verteidigungsbereit sollte Deutschland sein, nicht aber kriegstüchtig. Das fordert ein Appell, der seit Tagen bundesweit für Aufsehen sorgt. Unterzeichnet hatten diesen Personen aus Politikwissenschaft, Konfliktforschung sowie einige ehemalige Bundeswehr-Offiziere. Statt Alarmismus sollten vertrauensbildende Maßnahmen und Diplomatie wieder eine größere Rolle spielen.In der Tat wird seit Wochen in Deutschland vor allem über höhere Verteidigungsausgaben diskutiert, über die Wiedereinführung der Wehrpflicht und über die Umstellung auf eine "Kriegswirtschaft". Berichte über diplomatische Initiativen sind da eher Mangelware.Warum ist das so? Sind Friedensgespräche derzeit eine Illusion? Was kann Diplomatie bewegen, und wo sind ihr Grenzen gesetzt? Und stimmt es, dass man Verhandlungen nur aus einer Position der Stärke führen kann?Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook im Polit- und Bürgertalk "Fakt ist! Aus Dresden" mit Bürgerinnen und Bürgern und folgenden Gästen:- Rolf Nikel; ehemaliger Diplomat und Botschafter- Johannes Varwick; Politikwissenschaftler Uni Halle- Christin Pschichholz;MilitärhistorikerinPressekontakt:MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Peggy Ender,Tel.: 0351 / 846 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.de,Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6008201