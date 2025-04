Der Brillenkonzern verliert binnen eines Monats fast 12% an Börsenwert. Analysten bleiben trotz Kursrückgangs überwiegend optimistisch mit Kurszielen bis 335 Euro.

Der Augenoptikkonzern EssilorLuxottica verzeichnete in den vergangenen Tagen einen deutlichen Kurseinbruch. Die Aktie des französisch-italienischen Brillengiganten verlor am 07. April 2025 weitere 1,91 Prozent und notierte bei 233,65 Euro. Innerhalb des letzten Monats summieren sich die Verluste damit auf beachtliche 11,75 Prozent, wobei allein in der vergangenen Woche ein Minus von 12,75 Prozent zu Buche steht. Besonders dramatisch erscheint der Kursverlust im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 296,50 Euro, das erst Mitte Februar 2025 erreicht wurde - seither büßte der Titel mehr als 21 Prozent ein.

Analysten zwischen Optimismus und Skepsis

Die jüngste Abwärtsbewegung erhielt zusätzlichen Schub durch die Einstufung der UBS vom 03. April 2025, die EssilorLuxottica mit "Neutral" bewertet. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt das durchschnittliche Kursziel der 20 beobachtenden Analysten mit 275,16 Euro rund 13 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Einschätzungen der Experten fallen dabei gemischt aus: Während 55 Prozent der Analysten bullish eingestellt sind und zum Kauf raten, empfehlen 40 Prozent die Aktie zu halten. Lediglich ein Analyst rät zum Verkauf. Auffällig ist die enorme Spannbreite der Kursziele zwischen 173 und 335 Euro, was auf unterschiedliche Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung hindeutet. Für Anleger bleibt die Situation herausfordernd - trotz der starken Marktposition und des AAA-ESG-Ratings erscheint die Bewertung mit einem KGV von 45,31 für 2024 immer noch ambitioniert. Anleger sollten die kommenden Quartalszahlen, die am 23. April veröffentlicht werden, genau im Blick behalten.

