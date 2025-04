Ihr wollt wissen, ob jemand eure Nummer gespeichert hat? Über einen Trick lässt sich das mit Whatsapp herausfinden. Wir erklären, wie das geht. Mit den sogenannten Broadcast-Listen bietet Whatsapp seit einigen Jahren eine Funktion an, über die ihr eine einzelne Nachricht an mehrere Empfänger:innen schicken könnt. Broadcast-Nachrichten werden jedoch nur Menschen angezeigt, die auch eure Nummer gespeichert haben. Wenn ihr also eine Lesebestätigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...