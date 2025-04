Insider stoßen ETH ab und setzen auf diese 5 neuen Kryptowährungen - hier ist der Grund

Wale stoßen derzeit ETH ab - der Preis von Ethereum fällt aufgrund positiver, negativer und sogar fehlender Nachrichten. Während der zweitgrößte Token der Welt nachgibt, wechseln Insider aus ETH-Positionen in neue Kryptowährungen mit ernsthaftem Wachstumspotenzial und viel höherem Aufwärtspotenzial.

Wenn Sie unterdurchschnittlich performende Vermögenswerte loswerden und Ihr Portfolio mit den neuesten Krypto-Blue Chips aufpolieren möchten, lesen Sie weiter - wir haben die drei besten neuen Kryptowährungen gefunden, in die Sie dieses Jahr investieren können.

Die beste neue Kryptowährung zum Kaufen: 5 neue Coins, gegen die Insider 2025 ETH eintauschen

Hier sind die neuesten Kryptowährungs-Juwelen, gegen die Insider dieses Jahr ihre unterdurchschnittlich performenden Ethereum-Token eintauschen:

Bitcoin Pepe (BPEP): Brückenschlag zwischen Solana und Bitcoin mit einer revolutionären meme-zentrierten L2-Skalierbarkeitslösung Pepex (PEPX): Die führende KI-gestützte Token-Startrampe CartelFi (CTFI): Meme-Coins in ertragreiche Vermögenswerte umwandeln Sui (SUI): Layer-1 der nächsten Generation, der Ethereum in den Schatten stellt Berachain (BERA): Neu eingeführtes L1, das im vergangenen Februar auf ein Allzeithoch stieg

Bitcoin Pepe (BPEP): "Solana auf Bitcoin" hebt ab

Billionen an Liquidität und Marktbeherrschung haben Bitcoin schon lange zum Flaggschiff der Kryptowährungen gemacht, aber es fehlt ihm der degenerierte Reiz, der Privatanleger, Normies und Spekulanten anzieht.

Da bei Bitcoin der Schwerpunkt auf Sicherheit liegt, gibt es keinen nennenswerten Meme-Coin-Sektor - es ist alles Boomer-Geld, das untätig auf der Blockchain sitzt, aber es gibt ein neues Projekt, das das ändert.

Lernen Sie Bitcoin Pepe (BPEP) kennen, die neu eingeführte, meme-fokussierte Layer-2-Blockchain, die "Solana on Bitcoin" ermöglicht. Der PEP-20-Token-Standard ermöglicht es jedem, neue Token auf Bitcoin zu prägen, und könnte die Zündschnur sein, die einen Meme-Coin-, NFT- und DeFi-Boom auf der reichsten Blockchain der Welt auslöst.

Als erstes Meme-ICO auf Bitcoin will Bitcoin Pepe die Kassen von Bitcoin öffnen und über seine Brücke einen Kapitalstrom freisetzen - und Bitcoin-Maxis in die Lage versetzen, sich in die heißeste Nische der Branche zu stürzen, ohne das BTC-Ökosystem ganz zu verlassen.

Es gibt kein Abseits mehr, von dem aus man zusehen kann, wie Degen auf Solana Vermögen verdienen - mit Bitcoin Pepe kommt die Solana-Meme-Coin-Ökonomie direkt zu BTC. Das native Token von Bitcoin Pepe, BPEP, startete am 11. Februar sein ICO und hat seitdem beachtliche 6,1 Millionen US-Dollar eingenommen. Derzeit ist BPEP noch zu einem reduzierten Preis von nur 0,0295 US-Dollar erhältlich.

Seit jeher hatte der Meme-Coin-Sektor noch nie eine Bitcoin-native Meme-Infrastruktur im Rücken. Mit der Einführung von Bitcoin Pepe ist dies nun endlich der Fall.

Um mehr zu erfahren und Bitcoin Pepe zu kaufen, besuchen Sie die offizielle Website.

PepeX (PEPX): KI-gestützte Meme-Coin-Startrampe, die es mit pump.fun aufnimmt

Der Markt für Meme-Coins hat ein Transparenzproblem. Während Solanas Launchpad pump.fun während der jüngsten Allzeithochs von Solana zahlreiche neue Investoren anzog, sind die Daten ernüchternd: Weniger als 0,04 % der Händler profitieren tatsächlich von der Plattform, wobei Insider-Wale den größten Nutzen daraus ziehen.

Hier kommt PepeX ins Spiel: eine Fair-Launch-Plattform, die das manipulierte Meme-Coin-Ökosystem durch mehrere Schlüsselinnovationen stören soll. Ein Anti-Sniping-Schutz, eine transparente Wallet-Verfolgung und ein KI-gestütztes Launch-System schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen für Investoren und Token-Ersteller, mit dem Ziel, faire Starts wieder fair zu machen.

Anti-Sniping-Maßnahmen blockieren Bots - ein beliebtes Tool von Insidern - und stellen sicher, dass echte Investoren frühzeitig alle guten Einstiegspunkte nutzen können. PepeX führt auch Bubble Maps ein, mit denen Investoren genau sehen können, wo sich die Token befinden, sodass sie nicht wie bei Pump im Dunkeln und Ungewissen tappen.

Die Plattform reserviert außerdem maximal 5 % der Gesamtzuteilung für neue Token-Ersteller. Wenn ein Projekt scheitert, wird diese Liquidität an die Community zurückverteilt, um sicherzustellen, dass die Ersteller rechenschaftspflichtig bleiben und sie die Gewinne nicht horten können.

Ein weiteres wichtiges Merkmal von PepeX ist die KI-gesteuerte Moonshot Engine, die die Einführung von Meme-Coins vereinfacht. Sie müssen lediglich Ihren Ticker auswählen und einige Eingabeaufforderungen ausfüllen. Von da an übernimmt die KI - sie generiert virale Memes, richtet Liquiditätspools ein und verwaltet sogar Telegram- und X-Konten für Sie.

PepeX bietet etwas Neues - eine Umgebung, in der das Spiel nicht manipuliert ist und jeder eine faire Chance auf Erfolg hat. Es handelt sich um eine Plattform, die es Entwicklern und Investoren ermöglicht, ohne die üblichen Tricks erfolgreich zu sein, was angesichts der Probleme, mit denen der aktuelle Launchpad-Bereich konfrontiert ist, wirklich durchstarten könnte.

Der PepeX-Presale läuft nur für eine begrenzte Zeit, und PEPX-Token sind noch mit einem Rabatt von nur 0,0243 $ erhältlich. Das ICO hat bereits 1,2 Millionen $ eingenommen - lassen Sie sich nicht abhängen, wenn Sie das Wertversprechen hier sehen.

Token können auf der PepeX.fun-Website gekauft werden.

CartelFi (CARTFI): Verwandeln Sie Ihre Memes in Rendite

CartelFi hat kürzlich die Entwicklung seiner neuen meme-zentrierten Ertragsfarm angekündigt, die im dritten Quartal starten soll - und der Presale für seinen CARTFI-Token beginnt am 8. April.

CartelFi verwandelt Meme-Coins in ertragsbringende Vermögenswerte und ermöglicht es den Inhabern, mit ihren Memes Renditen zu erzielen, anstatt einfach untätig auf ihren Moon zu warten, wodurch die ehemals isolierten Welten der Meme-Coins und DeFi entscheidend miteinander verbunden werden.

Traditionelle Yield-Farmen konzentrieren sich auf Large-Cap-Vermögenswerte wie ETH sowie Stablecoins - doch jetzt kommen erstmals Meme-Coins ins Spiel und bieten ein höheres Belohnungsprofil für Moon-Shot-Inhaber, die ihre Taschen zum Arbeiten bringen wollen.

CartelFi verwendet außerdem bis zu 100 % der Protokollgebühren, um CARTFI-Token zurückzukaufen und zu verbrennen, wodurch der Wert des Systems ständig im Kreislauf gehalten wird. Dadurch wird ein konstanter Druck auf das Token-Angebot ausgeübt, wodurch der Wert der Token-Stapel der Inhaber rund um die Uhr steigt.

Da Milliarden von Meme-Coins einfach nur herumliegen und nichts tun, wird die Idee, sie - still und leise, aber effizient - zum Einsatz zu bringen, immer mehr zu einem Muss als zu einem netten Extra.

Das macht CartelFi zu einem der potenziellen Geheimfavoriten für ein parabolisches Wachstum im Jahr 2025. Verpassen Sie diesen Blue Chip im April nicht.

Erfahren Sie mehr über CartelFi auf der offiziellen Website.

Sui (SUI): Ethereum in den Schatten gestellt

Sui, eine schnelle Layer-1-Plattform, war eine der Offenbarungen des Jahres 2024 und stieg von 0,77 US-Dollar im Januar 2024 auf ein Allzeithoch von 5,35 US-Dollar zu Beginn des neuen Jahres.

Es versteht sich von selbst, dass Sui Ethereum im gleichen Zeitraum weit übertroffen hat und als eines der nächsten großen Layer-1-Protokolle gehandelt wird, die härter, besser, schneller, billiger und stärker sind als Ethereum.

Die Leistung von Sui und hochkarätige Unterstützer wie Donald Trump Jr. haben zu Gerüchten geführt, dass es zu den Kryptowährungen gehören könnte, die in diesem Jahr ETF-Anträge erhalten werden. Machen Sie sich auf etwas gefasst, wenn ein Sui-ETF an Zugkraft gewinnt - wir könnten sehen, dass es das nächste Solana wird, wenn es so weit ist.

Berachain (BERA): Neuestes Layer-1 auf dem Markt

Apropos neue L1-Protokolle, die Ethereum Konkurrenz machen wollen: Mit Berachain haben wir einen neuen Anwärter.

Berachain startete sein Mainnet erst am 6. Februar und wurde schnell zu einem der größten Gewinner des Monats, als es neue Allzeithochs erreichte, nachdem sein Total Locked Value in der Spitze über 3 Milliarden Dollar geknackt hatte.

Und Berachain hat gerade erst angefangen. Obwohl der anfängliche Hype abgeklungen ist, bleibt Berachain in Schlagdistanz, um die Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar zu durchbrechen. Mit den Listings bei Binance und Crypto.com in der Tasche könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Berachain einen weiteren parabolischen Lauf hinlegt, der mit dem von Sui von Januar 2024 bis Januar 2025 konkurrieren könnte.

Der einzigartige Proof-of-Liquidity (PoL)-Konsens von Berachain ermöglicht das Staking ohne Vermögenssperrung, was ihn bei der DeFi-Crowd beliebt macht.

Das letzte Wort: Ethereum oder neue Konkurrenten im Jahr 2025?

Wale, Smart Money und Insider kaufen Ethereum derzeit nicht und bevorzugen stattdessen neuere, glänzendere Kandidaten. Bitcoin Pepe, PepeX und CartelFi sehen aus wie die Edelsteine, die sie sind, wenn Sie an einer beeindruckenden Rendite und einem enormen Aufwärtspotenzial zu niedrigen Preisen interessiert sind.

Wenn Sie glauben, dass Ethereum am Ende ist, sollten Sie in Betracht ziehen, sich in diesem Jahr dem Smart Money für diese erstklassigen Blue Chips anzuschließen.