Der jüngste Rückgang von Bitcoin aufgrund der Ankündigung von Trumps Zöllen hat den Markt in Aufruhr versetzt, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Ihre Kryptowährungen zu verkaufen. Im Allgemeinen ist es der beste Zeitpunkt, um zu kaufen.

Eine Handvoll der besten Altcoins weigern sich, dem Abwärtstrend von BTC zu folgen, wobei einige bis zum Sommer um über 300 % steigen werden.

Wenn Sie auf der Suche nach den besten Kryptowährungen sind, die Sie vor der nächsten Rallye kaufen können, haben wir fünf rezessionssichere Altcoins ausgewählt, die auch unter unsicheren Bedingungen florieren werden.

Die besten Altcoins, die man 2025 kaufen sollte, um die Rezession zu bekämpfen

Bei der Auswahl von Altcoins, die man vor einem Bullenmarkt kaufen sollte, kommt es darauf an, das richtige Timing zu finden. Echter Nutzen, Marktkatalysatoren und ein unaufhaltsamer Hype sind ein Muss für die besten Altcoins, in die man investieren sollte, um sein Portfolio in diesem Jahr im grünen Bereich zu halten. Für jede dieser Altcoins gibt es einen klaren Fahrplan für explosives Wachstum, und hier ist der Grund, warum sie kurz vor dem Durchbruch stehen:

Bitcoin Pepe (BPEP) - Bringt den Meme-Wahn auf Bitcoin mit dem ersten Meme-Coin-ICO auf BTC und einem Layer 2, der für den Einzelhandel entwickelt wurde. PepeX (PEPX) - Die einzige wirklich faire Startrampe, die gedeiht, wenn die Märkte bluten. CartelFi (CARTFI) - Die beste Meme-Coin-Ertragsfarm für Bullen- und Bärenmärkte. SPX6900 (SPX) - Die Anti-S&P500-Meme-Coin, die gegen TradFi antritt. Hyperliquid (HYPE) - Eine dezentrale Handelsplattform der nächsten Generation mit eigener L1-Blockchain und rasant steigender Akzeptanz.

Bitcoin Pepe (BPEP) - Der beste Altcoin, um Meme-Coins und DeFi zu Bitcoin zu bringen

Meme-Coins haben das Spiel auf Solana und Ethereum beherrscht, aber Bitcoin Pepe zielt darauf ab, Bitcoin zum neuen Meme-Coin-Hub zu machen.

Jahrelang war Bitcoin digitales Gold, aber BPEP bringt Geschwindigkeit auf Solana-Niveau, niedrige Gebühren und Meme-Kultur direkt in die vertrauenswürdigste Blockchain der Welt.

BTC-Maxis können endlich Meme-Coins handeln, ohne ihre Komfortzone zu verlassen, und das ist ein Setup, in das Kleinanleger strömen werden. Bitcoin Pepe baut die erste Meme-Coin-Infrastruktur auf Bitcoin auf.

Zu diesem Zweck führt Bitcoin Pepe den PEP-20-Token-Standard ein, der Ethereums ERC-20 widerspiegelt, was das unglaubliche Wachstum von ETH befeuerte. Das bedeutet, dass jeder seine eigenen Meme-Coins nativ auf BTC einführen und 2 Billionen US-Dollar Bitcoin-Kapital für den Meme-Handel freisetzen kann. Mehr Meme-Coins bedeuten mehr Handel, eine sich selbst verstärkende Schleife, wie sie der Raum noch nie gesehen hat.

Der Presale ist in 30 Phasen unterteilt, wobei der Preis in jeder Phase um 5 % steigt. Wer früh kauft, erhält den größten Rabatt, bevor die Masse der Einzelhändler einsteigt.

Abgesehen von einem 100-fachen Potenzial führt BPEP Einsatzbelohnungen ein, die das traditionelle Finanzwesen mit einer langfristigen Option von 10.000 % APY für echte Gläubige in den Schatten stellen. Inhaber werden ein enormes passives Einkommen erzielen, während sie von Grund auf am Aufbau von Solana auf Bitcoin mitwirken.

Bitcoin Pepe entwickelt sich zum nächsten Solana, aber auf Bitcoin, mit Katalysatoren, die SOL nie hatte. Mit über 6,1 Millionen US-Dollar an Kapital ist es an der Zeit, die Koffer zu packen: Dieser Altcoin ist bereit für die Mondlandung.

PepeX (PEPX) - Globale Ideen in investierbare Vermögenswerte umwandeln

PepeX ist darauf ausgelegt, zu überleben, wenn alles andere zusammenbricht, da es so konzipiert ist, dass es die schmutzigen Tricks ausschließt, bei denen Kleinanleger den Schaden haben.

In einem Bärenmarkt oder einer Rezession sind Transparenz und Rechenschaftspflicht einfache Überlebenswerkzeuge.

Zugängliche Startrampen waren ein gnadenloser Kampf, bei dem Wale Token schnappen und Gründer sie in dem Moment veräußern, in dem sie Gewinn machen.

PepeX beseitigt dieses kaputte System, indem es sicherstellt, dass kein Entwickler mit einem fetten Gehaltsscheck davonkommt, während alle anderen im Regen stehen gelassen werden.

Protokolle gegen Sniping, transparente Bubble Maps und gesperrte Liquidität, die Gründer nicht antasten können, es sei denn, ihr Projekt liefert. Der KI-Marketing-Bot von PepeX läuft ununterbrochen und verwaltet Telegram- und X-Konten, um koordinierte Marketingkampagnen zu erstellen.

Wenn das Interesse im Einzelhandel gering ist, kann konsequentes Marketing den Unterschied zwischen einem Durchbruch und einem Stillstand ausmachen.

Pump.fun hat im vergangenen Jahr fast 400 Millionen Dollar eingespielt, aber PepeX jagt nicht einem kurzfristigen Hype hinterher; mit bereits 1,2 Millionen Dollar an Einnahmen erwartet PepeX ein nachhaltiges Wachstum, bei dem die Gemeinschaft an erster Stelle steht.

Wenn die Liquidität knapp ist und Investoren vorsichtig sind, sind es Projekte, die Fairness und Verantwortlichkeit unter Beweis stellen können, die sich von der Masse abheben.

CartelFi (CARTFI) - aus ungenutzten Meme-Coins werden gewinnbringende Vermögenswerte

CartelFi ist eine Möglichkeit, die brutalsten Märkte nach Profit zu durchforsten, während alle anderen sich die Wunden lecken.

Dies ist die erste Farm für Meme-Coins, auf der Sie spekulative, hochvolatile Vermögenswerte in gewinnbringende Token umwandeln können. Sie schafft spezialisierte Liquiditätspools, die hohe Renditen abwerfen und gleichzeitig das volle Potenzial für zukünftige Durchbrüche bieten.

In einer Rezession, wenn das Kapital versiegt und der Einzelhandel Angst vor dem nächsten Crash hat, verwandelt das Buyback-and-Burn-System von CartelFi Knappheit in Stärke. Bis zu 100 % der Protokollgebühren fließen direkt in Rückkäufe und Verbrennungen, was einen konstanten Aufwärtsdruck auf den Token-Wert bedeutet, selbst wenn der Markt austrocknet.

Wenn Zinssenkungen kommen und Banken mit 3 % Rendite auskommen müssen, spucken die Liquiditätspools von CartelFi wahnsinnige APYs aus, die darauf ausgelegt sind, auch in der schlimmsten Zeit Geld zu drucken.

Der Presale ist in 30 Phasen unterteilt, und die Preise steigen in jeder Phase um 5 %. Mit über 500.000 US-Dollar, die am ersten Tag eingenommen wurden, verbreitet sich dieser Presale wie ein Lauffeuer, einfach weil die Käufer die Möglichkeit sehen, in einem Bärenmarkt Gewinne zu erzielen.

SPX6900 (SPX) - Der beste Altcoin für Wetten gegen traditionelle Finanzmärkte

Nicht nur der Kryptomarkt steht unter Druck, auch die traditionellen Finanzmärkte haben zu kämpfen. Der S&P 500 istseit der Wahl erheblich gesunken und ist nach Trumps Zollankündigungen fast auf Rekordtiefs gefallen. Doch während Aktien schwächeln, hat SPX6900 einen Höhenflug hingelegt und von April 2024 bis April 2025 einen Anstieg von fast 15.000 % verzeichnet.

Selbst als Meme-Coins im Januar und Februar einbrachen, hielt SPX6900 stand und erholte sich hinter der Coinbase-Notierung. Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit und der von Trump angeheizten Krypto-Wiederbelebung ist SPX6900 der antitraditionelle Finanz-Token und ein Aufruf zum Handeln für eine neue Generation von Händlern.

Hyperliquid (HYPE) - Der beste Altcoin für den dezentralen Handel der nächsten Generation

Während die meisten dezentralen Börsen auf Ethereum oder Solana laufen, basiert HYPE auf einer eigenen benutzerdefinierten Layer-1-Blockchain, wodurch Gasgebühren und Netzwerküberlastungen vollständig eliminiert werden.

Hyperliquid ist auf Geschwindigkeit, Effizienz und Rentabilität ausgelegt. Die HLP-Token-Tresore bieten Liquiditätsanbietern auch eine neue Möglichkeit, passives Einkommen zu erzielen, wodurch sie mehr als nur ein Handelszentrum sind. Der Ansatz ähnelt dem von Solanas Jupiter, da er nicht auf eine andere Kette angewiesen ist, um zu überleben.

Dies ist eine der besten Altcoins, in die man investieren kann, bevor die nächste Welle der DEX-Einführung kommt.

Die beste rezessionssichere Altcoin, in die man jetzt investieren kann: BPEP wird vor dem Start um 300 % steigen

Selbst in Abschwungphasen kann man immer noch ein Vermögen verdienen, wenn man weiß, wo man suchen muss. PepeX's KI-gesteuertes Launchpad schafft einen Zufluchtsort für faire Markteinführungen, die Kleinanleger tatsächlich schützen, während CartelFi's Meme-Coin-Ertragsfarm durch unerbittliche Rückkäufe und Verbrennungen Volatilität in Non-Stop-Einnahmen verwandelt.

Jede dieser Kryptowährungen befindet sich in einer entscheidenden Wachstumsphase, aber Bitcoin Pepe's ICO in der Frühphase macht sie zu einer der derzeit besten rezessionssicheren Altcoins. Mit über 6,1 Millionen US-Dollar, die eingenommen wurden, belohnt die Presalestruktur frühe Unterstützer mit den größten Gewinnen vor dem Start.