Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Union wird nicht "endlos" darauf warten, dass die USA Verhandlungen zur Lösung ihres Handelskonflikts aufnehmen, erklärte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic am Montag. Die Erhöhung der Zölle auf Importe aus den USA als Reaktion auf die Anhebung der US-Zölle auf Stahl und Aluminium sei unaufschiebbar und werde am 15. April in Kraft treten.

Die in Luxemburg zu einer Dringlichkeitssitzung versammelten EU-Handelsminister befürworteten alle eine Auseinandersetzung mit den USA, anstatt überstürzt weitere Zollerhöhungen als Reaktion auf die von Präsident Trump in der vergangenen Woche angekündigten größeren Maßnahmen vorzunehmen. Dies werde "sowohl Zeit als auch Mühe kosten", sagte Sefcovic. Er fügte jedoch hinzu, dass die EU nicht "endlos warten" werde und über die Maßnahmen nachdenken werde, die sie als weitere Reaktion ergreifen könne.

Zuvor am Montag hatte die EU bekanntgegeben, dass sie ein "Null-für-Null"-Abkommen für Industriegüter wie Autos und Chemikalien angeboten habe, das die Abschaffung der Zölle auf beiden Seiten des Atlantiks vorsieht. Sefcovic sagte, er habe diese Lösung erstmals bei einem Treffen mit US-Handelsminister Howard Lutnick am 19. Februar erörtert.

"Wir haben diese Möglichkeit ausgelotet", sagte er.

