© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Die erfahrenen US-Finanzexperten Ed Slott und Ric Edelman raten Beratern und ihren Kunden zur Besonnenheit, nachdem die Märkte massiv eingebrochen sind.Laut Bloomberg wurden bis Donnerstagmorgen rund 1,7 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung im S&P 500 vernichtet. Die Verlustserie ging auch am Freitag und Montag weiter, insgesamt mit Abgaben von inzwischen rund 6,5 Billionen US-Dollar. Aber: "Es ist nichts verloren, solange man nicht in Panik gerät und verkauft", so Fianzexperte Ed Slott. Da Trump seit Monaten angekündigt hatte, Zölle zu erheben, "kann nun wirklich niemand behaupten, von dieser Nachricht überrascht worden zu sein", ergänzte Ric Edelman - Gründer von Edelman …