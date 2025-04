DJ Aktien Schweiz sacken erneut ab - Zollschock wirkt weiter

DOW JONES--Zu Beginn der neuen Woche hat sich die Talfahrt am schweizerischen Aktienmarkt fortgesetzt. Die US-Strafzölle und die damit verbundene Angst vor einem Handelsstreit und einer Rezession drückten die Kurse erneut auf breiter Front tief ins Minus. Unternehmensnachrichten waren rar und spielten in der allgemeinen Ausverkaufsstimmung keine Rolle.

Angebliche Aussagen eines Trump-Beraters, wonach der US-Präsident kompromissbereit und zu einem 90-tägigen Aufschub der Strafzölle für die meisten Länder bereit sein soll, wurden vom Weißen Haus rasch als "Fake News" zurückgewiesen. Nach einer kurzen Zwischenerholung ging es mit dem SMI wieder rasant abwärts. Der Index verlor 5,2 Prozent auf 11.047 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 69,44 (zuvor: 51,03) Millionen Aktien.

An der Spitze der Verlierer lag die Aktie von Partners Group, die um 9,7 Prozent absackte. Unter den alternativen Vermögensverwaltern sei die Partners Group indirekt mit am stärksten von den US-Zöllen betroffen, hatten die Analysten der UBS in einer Studie festgestellt.

Zweitschwächster Wert waren Givaudan mit einem Minus von 8,2 Prozent. Anleger trennten sich auch von den Schwergewichten Nestle (-4,3%), Novartis (-5,3%) und Roche (-6%).

Lonza verbilligten sich um 5,2 Prozent. Es half nicht, dass der Finanzvorstand des Auftragsfertigers für die Pharmaindustrie während einer Telefonkonferenz mit Analysten versicherte, sein Unternehmen sei nur bedingt von den US-Zöllen betroffen.

Vergleichsweise gut hielten sich Logitech (-3,7%), UBS (-3%) und die als defensiv geltende Swisscom-Aktie (-3,1%).

