Rheinmetall - RHM: CEO Papperger hat es heute getan!

Insider Trade bei Rheinmetall!

Starke grüne Kerze bei Rheinmetall-Aktie (RHM) am Black Monday! Aufwärtstrend intakt!

Rheinmetall (RHM) - ISIN DE0007030009

Rückblick: Nach den extrem schwachen Vorgaben der asiatischen Börsen startete die Rheinmetall-Aktie mit einem starken Abschlag gegenüber dem Freitag, erholte sich aber im Tagesverlauf und notiert derzeit nachbörslich in Höhe der Unterstützungslinie der Vorwoche. Letztendlich konnte das Wertpapier mit einem höheren Pivot-Tief den Aufwärtstrend zunächsteinmal bestätigen und liegt bei einem Halbjahresplus von 159 Prozent.

Rheinmetall-Aktie: Chart vom 07.04.2025, Kürzel: RHM Kurs: 1251.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach der starken grünen Kerze vom heutigen, vielfach als "Black Monday" titulierten Börsentag, gehen wir davon aus, dass die Rheinmetall-Aktie sich weiterhin positiv entwickeln wird. Das Setup könnte dann intraday noch etwas Finetuning vertragen. Das Kursziel bei 1500 EUR dürfte aber bald erreicht sein.

Mögliches bärisches Szenario

An den Börsen ist in diesen verrückten Tagen alles möglich. Selbst wenn die Rheinmetall-Aktie noch einmal Schwäche zeigen sollte, würden wir an der bullischen Einschätzung festhalten und nach neuen Setups Ausschau halten.

Meinung:

Die Tatsache, dass CEO Armin Papperger heute Rheinmetall-Aktien nachgekauft hat, ist keine Überraschung. Schließlich laufen die Geschäfte seit Beginn des Ukraine-Kriegs bombig. 2024 war das dritte Jahr in Folge mit einer zweistelligen Gewinnsteigerung. Eine Ende des Rüstungsbooms ist noch lange nicht in Sicht. Die fundamentalen Zahlen und die Charttechnik sprechen ebenfalls für weitere Kurszuwächse.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 55.40 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 597.67 Mio. EUR

Meine Meinung zu Rheinmetall ist bullisch.

Quellennachweis: https://ir.rheinmetall.com/de/news/atp-holding-gmbh/06a0d3fc-87e0-41fc-a4d7-b5ce40caa263/

Veröffentlichungsdatum: 07.04.2025

Autor: Thomas Canali

