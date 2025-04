Die angespannte Lage an den Finanzmärkten spitzt sich zu. Die Angst vor einem globalen Handelskrieg hat die Kurse weltweit in den Keller geschickt. An den Börsen herrscht Panikstimmung, Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich sind keine Ausnahme. Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, spricht im Interview mit wallstreetONLINE von einem historischen Wendepunkt - mit Risiken, aber auch möglichen Auswegen.