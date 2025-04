© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Jetzt ist nicht der Moment für "Buy the Dip": Das meint jedenfalls der US-Investor Josh Brown."Ich denke, dies wird ein 'Sell-the-Rip'-Umfeld, nicht ein 'Buy-the-Dip'-Umfeld. Und ich wünschte, es wäre nicht so", sagt Josh Brown im RiskReversal Media-Podcast. Sell the Rip bedeutet, nach einem schnellen Preisanstieg Vermögenswerte zu verkaufen, um Gewinne zu realisieren, bevor ein möglicher Rückgang erfolgt. "Nichts Gutes passiert unter dem 200-Tage-Durchschnitt, und ich denke, wir werden diese kurzen, scharfen Rallyes sehen", sagt er und warnte Investoren vor Überreaktionen. Damit sind sogenannte Bärenmarktrallyes gemeint. Vorsicht vor Bärenmarktrallyes "Das, was ich den Leuten mitgeben …