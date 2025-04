Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) -CAS (https://www.cas.org/), ein Geschäftsbereich der American Chemical Society, der sich auf wissenschaftliche Inhalte und Wissensmanagement spezialisiert hat, und die Cleveland Clinic (https://my.clevelandclinic.org/), ein akademisches Gesundheitssystem mit globaler Präsenz, kündigten Pläne für eine strategische Zusammenarbeit an, die das einzigartige Fachwissen, die Technologie und die Datenkapazitäten der beiden Organisationen vereinen soll, um die klinische Forschung voranzutreiben.Während des Cleveland Discovery & Innovation Forum, einer Veranstaltung, die sich mit innovativer Forschung im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften befasst, gaben die beiden globalen Organisationen bekannt, dass der erste strategische Schwerpunkt ihrer Zusammenarbeit auf der Förderung der Forschung in den Bereichen Gesundheit, Wellness und gesundes Altern liegen wird. Die ersten Projekte, die die Organisationen diskutieren, werden sich auf die Erforschung von Medikamenten für die Gehirngesundheit konzentrieren. Diese Priorität wird durch den relativen Mangel an wirksamen, krankheitsmodifizierenden Behandlungen für Alzheimer aufgrund der komplexen Natur der Krankheit unterstrichen."Diese einzigartige Zusammenarbeit nutzt die Expertise der Cleveland Clinic in der biomedizinischen Forschung und klinischen Versorgung in Kombination mit der CAS-Führungsposition im Bereich wissenschaftlicher Daten und Technologie", sagte Lara Jehi, M.D., Chief Research Information Officer der Cleveland Clinic. "Durch die Bündelung unserer Stärken wollen wir hochwertige medizinische Daten erstellen, wissenschaftliche Modelle validieren und Forschungsergebnisse integrieren, um letztendlich die Patientenversorgung und das Management chronischer Krankheiten zu verbessern."Die Initiative wird die CAS Content Collection, die weltweit umfassendste kuratierte wissenschaftliche Informationsquelle, mit fortschrittlichen Technologien, einschließlich neuer KI-Modelle und Quantencomputer, nutzen. Im Rahmen der Partnerschaft mit IBM (https://my.clevelandclinic.org/research/computational-life-sciences/discovery-accelerator) verfügt die Cleveland Clinic über ein IBM Quantum System One, den ersten Quantencomputer der Welt, der ausschließlich für die Gesundheitsforschung eingesetzt wird.Die beteiligten Partner planen, krankheitsspezifische Modelle zu erstellen und zu trainieren, beginnend mit Alzheimer, mit dem Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung präventiver und prädiktiver Strategien, die in Zukunft möglicherweise auch auf andere chronische Krankheiten übertragen werden können."CAS freut sich über die Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic, einer Einrichtung, die für ihre herausragende Forschung und Innovation bekannt ist", sagte Manuel Guzman, President von CAS. "Da es 17 Jahre dauert, bis eine wissenschaftliche Entdeckung in einem Labor zu einem zugelassenen Test oder einer zugelassenen Therapie wird, sind wir zuversichtlich, dass wir diese Lücke gemeinsam schließen können. Geleitet von unserem gemeinsamen Ziel, das Leben der Menschen durch wissenschaftliche Innovationen zu verbessern, werden wir hochwertige Inhalte, Fachwissen und fortschrittliche Technologien kombinieren, um neue Wege für ein gesundes Altern zu finden und positive soziale und wirtschaftliche Auswirkungen zu fördern."Die Initiative wird vom Cleveland Innovation District profitieren, der den Bundesstaat Ohio und JobsOhio mit den Gesundheits- und Hochschuleinrichtungen von Cleveland zusammenbringt, um Arbeitsplätze zu schaffen, die Forschung zu beschleunigen und die zukünftigen Arbeitskräfte auszubilden.Informationen zu CASCAS (https://www.cas.org/) vernetzt das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir befähigen globale Innovatoren, sich in der komplexen Datenlandschaft von heute effizient zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses sichere Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement baut unser Team die weltweit größte Sammlung von wissenschaftlichen Daten auf, die von Menschen kuratiert wurden, und bietet wichtige Informationslösungen, Dienstleistungen und Fachwissen. Wissenschaftler, Patentexperten und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf CAS, wenn es darum geht, Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. CAS ist eine Abteilung der American Chemical Society.Informationen zur Cleveland ClinicDie Cleveland Clinic (https://my.clevelandclinic.org/) ist ein gemeinnütziges akademisches medizinisches Zentrum mit mehreren Fachgebieten, das klinische und stationäre Versorgung mit Forschung und Ausbildung verbindet. Es hat seinen Sitz in Cleveland, Ohio, und wurde 1921 von vier renommierten Ärzten mit der Vision gegründet, eine hervorragende Patientenversorgung auf der Grundlage der Prinzipien Zusammenarbeit, Mitgefühl und Innovation zu bieten. Die Cleveland Clinic hat viele medizinische Durchbrüche (https://my.clevelandclinic.org/about/overview/who-we-are/facts-figuresinnovations-tab) erzielt, darunter die Bypass-Operation an der Koronararterie und die erste Gesichtstransplantation in den Vereinigten Staaten. Die Cleveland Clinic ist in den USA und auf der ganzen Welt für ihr Fachwissen und ihre Pflege anerkannt. Zu den weltweit 81.000 Mitarbeitern der Cleveland Clinic gehören mehr als 5.743 angestellte Ärzte und Forscher sowie 20.160 examinierte Krankenschwestern und -pfleger und Fachärzte, die 140 medizinische Fachrichtungen und Subspezialisierungen vertreten. Die Cleveland Clinic ist ein Gesundheitssystem mit 6.690 Betten, das einen 173 Hektar großen Hauptcampus in der Nähe der Innenstadt von Cleveland, 23 Krankenhäuser und 276 ambulante Einrichtungen umfasst, darunter Standorte im Nordosten von Ohio, in Florida, Las Vegas, Nevada, Toronto, Kanada, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, und London, England. Im Jahr 2023 gab es im gesamten Gesundheitssystem der Cleveland Clinic 13,7 Millionen ambulante Behandlungen, 323.000 Krankenhauseinweisungen und -beobachtungen sowie 301.000 Operationen und Eingriffe. 