Die Microsoft-Aktie fiel am "Black Monday" auf 344,79 Dollar - ein neues 52-Wochen-Tief. Seit dem Rekordhoch 2024 verlor der Tech-Gigant rund 25 Prozent an Wert. Die Aktie ist technisch überverkauft und fundamental so günstig wie lange nicht. Sollte man deshalb jetzt auf einen Turnaround spekulieren?Auslöser war ein massiver Ausverkauf an der Nasdaq. Der Index verlor über vier Prozent. Auch Microsoft geriet unter Druck und markierte erneut ein 52-Wochen-Tief.Der RSI-Wert liegt bei 27 und damit im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...