Radolfzell (ots) -Frischer Wind für Koblenz: SCHIESSER eröffnete am 3. April 2025 einen neuen Store im Erdgeschoss des Löhr Centers - und bringt damit hochwertige Wäscheklassiker, moderne Styles und echte Wohlfühlmomente direkt ins Herz der Stadt.Auf 127 Quadratmetern erwartet Kundinnen und Kunden ein hochwertiges Sortiment an Tag- und Nachtwäsche für Damen und Herren. Neben bewährten Klassikern präsentiert SCHIESSER im neuen Store auch die aktuelle Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 - mit klaren Schnitten, natürlichen Materialien und frischen Farben und Dessins."Mit dem neuen Store im Löhr Center schaffen wir einen Ort, an dem Qualität, Zeitgeist und Vertrauen erlebbar werden", sagt Sonja Balodis, CEO der SCHIESSER Group. "Wir möchten ein Einkaufserlebnis schaffen, das einlädt und inspiriert - damit unsere Kundinnen und Kunden sich in ihrer Wäsche von Kopf bis Fuß wohlfühlen."Das Storedesign folgt dem modernen SCHIESSER Konzept: offen, einladend, mit warmen Materialien und viel Raum für persönliche Beratung. Die Verbindung aus Tradition und Moderne zieht sich nicht nur durch das Sortiment, sondern durch das gesamte Einkaufserlebnis.Der Store ist montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.Über SCHIESSERSCHIESSER ist seit 150 Jahren ein führender Hersteller von hochwertiger und zeitloser Wäsche. Das deutsche Unternehmen steht seit 1875 für Qualität, Langlebigkeit und höchsten Tragekomfort. Mit einem breiten Sortiment für Damen, Herren und Kinder setzt SCHIESSER auf eine Kombination aus modernem Design und nachhaltiger Produktion. Innovation und Verantwortung sind zentrale Werte der Marke, die weltweit geschätzt wird. SCHIESSER steht für Wäsche, die den Menschen nah ist - authentisch, komfortabel und unverwechselbar.Für weitere Informationen: www.schiesser.comPressekontakt:SCHIESSER GmbH, Christoph Böhling, Schützenstraße 18, 78315 RadolfzellTel.: +49 (0) 7732 / 90-0, E-mail: presse@schiesser.com, www.schiesser.comOriginal-Content von: SCHIESSER GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176591/6008232