Auch an dem iPhone-Hersteller Apple gehen die neuen US-Zölle nicht spurlos vorbei. Die Abwärtsspirale der Aktie könnte sich dabei schon bald viel schneller drehen. Das Zoll-Gespenst geht weiter um und auch das amerikanische Unternehmen Apple samt Aktie könnten bald erneut vor ihm erzittern. Einen Vorgeschmack bekam der Wert schon in der letzten Woche, als die Aktie um etwa 15 Prozent nachgab. Zuletzt notierte die Aktie im Sommer 2024 so tief. Und ...

