© Foto: picture alliance / newscom | JOHN ANGELILLO

Schwierige Börsenphasen bieten Langfristanlegern oft gute Gelegenheiten. Donald Trump ist es mit seiner Zollpolitik gelungen, die weltweiten Aktienmärkte innerhalb nur weniger Tage zu Fall zu bringen. Zeigten sich die europäischen Börsen aufgrund der Sonderkonjunkturprogramme für Militär und Infrastruktur anfangs noch unbeeindruckt, ist nun auch der DAX um mehr als 16,8 Prozent gefallen (07.04.2025). Doch wie geht es nun weiter? Geraten wir in eine tiefe Rezession mit weiter sinkenden Kursen oder folgt eine schnelle Erholung? Was die Geschichte lehrt Zunächst lässt sich sagen, dass Korrekturen an der Börse Normalität sind und aufgrund der Marktbereinigung und Bewertungsreduktion sehr …