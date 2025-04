Liuzhou, China (ots/PRNewswire) -LiuGong präsentierte auf der bauma 2025 seine neuesten Innovationen bei batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs), Radladern der nächsten Generation der T-Serie und umfassenden Lösungen für den Bergbau, Tagebau und Abbrucharbeiten .Weltweit führend bei BEVLiuGong, das über eines der umfangreichsten Elektromaschinenportfolios der Branche verfügt, präsentierte fünf fortschrittliche BEVs: den Radlader 870HE, die Bagger 924FE und 9018FE, den starren Bergbau-LKW DR50CE und den Motorgrader 4280DE - den weltweit ersten 24-Tonnen-Elektrograder, der neue Maßstäbe in der nachhaltigen Erdbewegung setzt.Lader der T-Serie, entwickelt von und für europäische KundenLiuGong, das als weltweit führender Hersteller von Radladern anerkannt ist, stellte die nächste Generation der T-Serie vor, darunter den 890T und den 842T, die für europäische Betreiber mit verbesserter Effizienz, Langlebigkeit und Komfort entwickelt wurden.Experten für Bergbau und TagebauLiuGong stärkte seine Position als Komplettanbieter für den Bergbau- und Tagebau-Sektor und präsentierte modernste Ausrüstung, die Bagger 975F und 995F, die für die anspruchsvollsten Anwendungen ausgelegt sind und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren.Planierraupe TD16N - Maßstab für SicherheitDas Planierraupenmodell TD16N bietet keine toten Winkel und eine 360-Grad-Rundumsicht und setzt damit neue Maßstäbe für die Sicherheit und Leistung des Fahrers. Sein preisgekröntes Design kombiniert Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit für die härtesten Baustellen.Fokus AbrissDie Abbruchmaschinen von LiuGong, darunter der zweiteilige Auslegerbagger 909ECR, der gerade Auslegerbagger 933F DM und der ferngesteuerte Minibagger 9017F DM, wurden für hohe Reichweite, Präzision und Sicherheit entwickelt und präsentierten branchenweit erste Innovationen.LiuGong zog auf der bauma 2025 mit der Einführung neuer Produkte und Herausforderungen für Maschinenführer sowohl langjährige Kunden als auch neue Zielgruppen an und bot praktische Erfahrungen mit seinen innovativen Lösungen.Während der Pressekonferenz betonte Zeng Guang'an, Chairman und CEO von LiuGong, den Fokus von LiuGong auf Globalisierung, umfassende Lösungen und Digitalisierung. Er erklärte: "Wir werden unsere globale Präsenz weiter ausbauen und neue regionale Zentren in Italien, Frankreich und Deutschland einrichten. Gleichzeitig werden wir unsere Zusammenarbeit mit Händlern weiter vertiefen, um unseren europäischen Kunden hochwertige Ausrüstung und effizientere, professionelle, lokal angepasste Dienstleistungen anzubieten."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2659203/LiuGong_at_bauma_2025_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2659204/LiuGong_at_bauma_2025_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/liugong-treibt-nachhaltiges-bauen-auf-der-bauma-2025-voran-302422388.htmlPressekontakt:LiuGong Global Brand and Marketing,overseas.marketing@liugong.com; Nicole Peng,pengpingping1@liugong.com; Tiffany,zhangtianyi@liugong.comOriginal-Content von: LiuGong, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175906/6008240