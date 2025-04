Cargill für Innovationen in den Bereichen Reduzierung von Lebensmittelabfällen, Biokraftstoffe, Erweiterung der Proteinoptionen, globaler Wasserzugang und Tiergesundheit ausgezeichnet

Cargill fühlt sich geehrt, fünf 2025 Edison Awards zu gewinnen, die die mutigen Innovationen des Unternehmens würdigen, die die Zukunft der Lebensmittel und der Landwirtschaft prägen. Von der Förderung einer klimafreundlichen Landwirtschaft bis hin zu Durchbrüchen in den Bereichen Ernährung und Wasserzugang jede der preisgekrönten Lösungen zeigt, wie Cargill ein sichereres und widerstandsfähigeres Lebensmittelsystem aufbaut.

Die Edison Awards, benannt nach dem Erfinder Thomas Edison, zeichnen die besten Innovationen aus und würdigen Produkte und Teams, die globale Herausforderungen lösen, Märkte gestalten und Veränderungen anregen. Damit gehören die Innovationen von Cargill zum dritten Mal in Folge zu den Gewinnern.

"Hinter jeder Innovation steht ein engagiertes Team, das daran arbeitet, reale Herausforderungen in der Lebensmittel- und Landwirtschaft zu lösen", sagte Florian Schattenmann, Chief Technology Officer von Cargill. "Diese Auszeichnungen spiegeln die Leidenschaft, die Zusammenarbeit und den Zweck wider, die unsere Teams dazu antreiben, die Grenzen des Möglichen neu zu definieren, sei es bei der Verbesserung der globalen Ernährung, der Reduzierung von Lebensmittelabfällen oder der Unterstützung der Lebensgrundlagen von Landwirten. Ich bin unglaublich stolz auf die Teams, die diese Lösungen zum Leben erweckt haben, und auf die positiven Auswirkungen, die sie weltweit haben."

Die preisgekrönten Innovationen von 2025 spiegeln Cargills Engagement für die Gestaltung der Zukunft von Lebensmitteln und Landwirtschaft wider:

[SILBER] Winterleindotter für Biokraftstoffe Eine Ölsaat für kalte Klimazonen, die zwischen den Jahreszeiten wie eine Deckfrucht angebaut wird und Landwirten neue Einkommensmöglichkeiten bietet, während sie gleichzeitig kohlenstoffarmen Kraftstoff und Futtermittel liefert. 2025 verdoppelte sich die Anbaufläche, und es gelang, diese Ernte an einen SAF-Produzenten und eine große Fluggesellschaft zu verkaufen, was sie zu einem klimafreundlichen Gewinn vom Acker bis zum Kraftstoff macht.

Eine Ölsaat für kalte Klimazonen, die zwischen den Jahreszeiten wie eine Deckfrucht angebaut wird und Landwirten neue Einkommensmöglichkeiten bietet, während sie gleichzeitig kohlenstoffarmen Kraftstoff und Futtermittel liefert. 2025 verdoppelte sich die Anbaufläche, und es gelang, diese Ernte an einen SAF-Produzenten und eine große Fluggesellschaft zu verkaufen, was sie zu einem klimafreundlichen Gewinn vom Acker bis zum Kraftstoff macht. [SILBER] Cultivated-Grade-Medium Ein anpassbares, erschwinglicheres Zellkulturmedium, das die Skalierung aufstrebender Proteintechnologien durch die Reduzierung einer großen Kostenbarriere unterstützen soll. Es wurde mit Unterstützung führender Start-ups entwickelt und ist eine maßgeschneiderte Lösung, die die Zukunft diversifizierter Proteine unterstützt.

Ein anpassbares, erschwinglicheres Zellkulturmedium, das die Skalierung aufstrebender Proteintechnologien durch die Reduzierung einer großen Kostenbarriere unterstützen soll. Es wurde mit Unterstützung führender Start-ups entwickelt und ist eine maßgeschneiderte Lösung, die die Zukunft diversifizierter Proteine unterstützt. [BRONZE] Cargill Natural Flavors Eine firmeneigene Mischung aus natürlichen Antioxidantien, die die Haltbarkeit von Rinderhackfleisch um bis zu fünf Tage verlängert und damit die derzeitigen Lösungen übertrifft, während gleichzeitig die Lebensmittelverschwendung minimiert und die Flexibilität im Einzelhandel erhöht wird. Das Produkt wird bereits von großen Einzelhändlern eingesetzt und soll 1,5 Millionen Pfund Rinderhackfleisch pro Jahr sicher konservieren.

Eine firmeneigene Mischung aus natürlichen Antioxidantien, die die Haltbarkeit von Rinderhackfleisch um bis zu fünf Tage verlängert und damit die derzeitigen Lösungen übertrifft, während gleichzeitig die Lebensmittelverschwendung minimiert und die Flexibilität im Einzelhandel erhöht wird. Das Produkt wird bereits von großen Einzelhändlern eingesetzt und soll 1,5 Millionen Pfund Rinderhackfleisch pro Jahr sicher konservieren. [BRONZE] Cargill Currents Eine gemeinsame Initiative von Cargill and Global Water Challenge, die Wasserprobleme durch maßgeschneiderte Lösungen für lokale Bedürfnisse angeht. Seit dem Start 2021 hat die Partnerschaft den Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene (WASH) für über 150.000 Menschen verbessert vom Bau von Solarpumpen und Handwaschstationen bis hin zu Schulungen in den Gemeinden zu WASH und wassersparenden landwirtschaftlichen Praktiken.

Eine gemeinsame Initiative von Cargill and Global Water Challenge, die Wasserprobleme durch maßgeschneiderte Lösungen für lokale Bedürfnisse angeht. Seit dem Start 2021 hat die Partnerschaft den Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene (WASH) für über 150.000 Menschen verbessert vom Bau von Solarpumpen und Handwaschstationen bis hin zu Schulungen in den Gemeinden zu WASH und wassersparenden landwirtschaftlichen Praktiken. [BRONZE] REVEAL Layers Eine einzigartige Technologie, die die Körperzusammensetzung von Legehennen vor Ort genau und nicht-invasiv misst. Mithilfe der Nahinfrarot-Technologie (NIR) ermöglicht sie eine Anpassung der Ernährung in Echtzeit, um die Futterkosten zu senken, die Legeperioden zu verlängern und die Eierproduktion um bis zu 20 Eier pro Henne zu steigern. Sie wird bereits in mehreren Ländern eingesetzt und hat sich als leistungsoptimierend erwiesen.

Diese Innovationen unterstreichen die Rolle von Cargill als vertrauenswürdiger Partner im Zentrum des globalen Lebensmittelsystems, der gemeinsam mit Kunden, Landwirten und Gemeinden an Lösungen arbeitet, die Menschen und den Planeten ernähren.

Alle Nominierungen werden vom Lenkungsausschuss der Edison Awards und einem Gremium aus über 2.000 leitenden Führungskräften, Akademikern und Innovationsexperten geprüft. Weitere Informationen zu den Edison Awards finden Sie unter www.edisonawards.com.

