Krypto News: -14 % Solana stürzt ab - das Blutbad geht weiter

Der heutige Tag wird vermutlich als "schwarzer Montag" in die Kryptogeschichte eingehen. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging in den letzten 24 Stunden um 2 Prozent zurück und der Bitcoin rutschte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels unter 80.000 US-Dollar. Derzeit notiert der BTC bei knapp 79.000 USD. Die Farbe Rot herrscht bei den Kerzen vor. Ethereum verlor auf Wochensicht knapp 15 Prozent, der ETH Kurs liegt im Moment bei 1559 US-Dollar. Solana (SOL) verlor rund 14 % und notiert derzeit bei 106 US-Dollar und damit 63 % unter dem Allzeithoch aus dem Januar. Auch den sechsten Platz im Kryptoranking büßte Solana ein. Dort steht jetzt der Circle Stablecoin USDC. Der Auslöser für diese teils massiven Kursverluste liegt in den Strafzöllen des US-Präsidenten begründet, die er im Rahmen des "Liberation Days" am 2. April verkündete und mit denen er die Märkte auf eine Talfahrt schickte.

Welcome to Black Monday! - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 7, 2025

Solana: Pechvogel oder Highflyer?

Im Jahr 2024 erlebte Solana eine erstaunliche Transformation. Nachdem die Blockchain Anfang 2023 aufgrund ihrer engen Verbindung mit der Pleitebörse FTX und deren ehemaligen CEO Sam Bankman Fried eigentlich als "Tod" galt und der SOL bei 9 US-Dollar notierte, legte Solana Ende 2023 ein beeindruckendes Comeback hin. Im Jahr 2024 folgte dann der Wandel zur Go-to-Blockchain für Meme-Coins, auch dank des Meme-Coin Launchpads Pump.Fun, das schnell zur Cash Cow für die Highspeed Blockchain wurde. Erfolgsgeschichten wie Fartcoin, MooDeng oder PNUT wurden auf Pump.Fun geschrieben.

Aber auch zwei der größten Kryptoskandale der jüngsten Vergangenheit nahmen auf Pump.Fun ihren Anfang: HAWK und LIBRA und auch die beiden umstrittenen Meme-Coins TRUMP und MELANIA wurden auf dem Meme-Coin Launchpad erschaffen. Solana hat aber nicht nur mit Imageproblemen zu kämpfen. Auch die altbekannten Netzwerkprobleme bleiben dem Projekt weiterhin erhalten. Genau hier setzt das neue Projekt Solaxy an, als erste Solana Layer 2. Zwar gab es in letzter Zeit keine großen Netzwerkausfälle mehr, aber es gibt immer wieder Verstopfungen, die zu Transaktionsproblemen führen.

Solaxy: Der Solana Layer 2 Problemlöser

Die Early Bird Investoren sehen ein deutliches Potenzial in Solaxy. Mit seinem ICO ist es der Layer 2 gelungen, fast 30 Millionen US-Dollar einzusammeln - und das trotz der, vorsichtig ausgedrückt, eher durchwachsenen Stimmung auf dem Markt. Als Layer 2 bündelt Solaxy Transaktionen, verarbeitet diese außerhalb der Hauptblockchain und führt diese anschließend zur Bestätigung wieder zurück, was das Netzwerk enorm entlasten kann. Es hat durchaus einen Grund, warum Ethereum schon seit Jahren Layer 2 Lösungen wie Base oder Arbitrum nutzt. Wie groß der kommerzielle Erfolg solcher Layer 2 sein kann, zeigt beispielsweise Base mit einem TVL von rund 2,7 Milliarden US-Dollar.

Mit einer Layer 2 wie Solaxy wird die Skalierbarkeit von Solana erhöht. Gleichzeitig behält die Blockchain ihre charakteristische hohe Geschwindigkeit und ihre niedrigen Gebühren bei. Etwas, bei dem Solana eindeutig die Nase vor Ethereum hat, denn diese Blockchain ist für ihre hohen Gasgebühren berühmt-berüchtigt. Gleichzeitig könnte Solaxy eine Bridge zwischen den beiden Blockchains sein, wobei der native Token SOLX als ERC-20 Token fungiert. Der Coin wird im Solaxy Ökosystem eine zentrale Rolle einnehmen.

SOLX im Presale kaufen

Der SOLX kann im Moment noch im Presale gekauft werden. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Solaxy Webseite verbinden. Ein SOLX kostet im Moment 0,001688 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder SOL. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Der SOLX hat on top noch eine Stakingfunktion. Derzeit sind rund 8,2 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 139 %.

Hier geht es zum Solaxy Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.