Type One Energy gab heute bekannt, dass die ersten Ergebnisse seiner Testkampagne die wesentlichen Designelemente des bahnbrechenden Hochtemperatur-Supraleitermagneten (HTS) des Unternehmens für den Einsatz in Stellaratoren bestätigen. Leistungsstarke, modulare HTS-Magnete für den Einsatz in modernen Stellarator-Maschinen sind ein wesentliches Merkmal der Eigenschaften, die diese Technologie zum risikoärmsten und schnellsten Weg zu kommerziell nutzbarer Fusionsenergie machen.

Das Unternehmen hat erfolgreich ein beschleunigtes 18-monatiges Entwicklungsprogramm für die weltweit fortschrittlichsten modularen HTS-Stellarator-Magnete durchgeführt. Dieses Programm basierte auf dem Zugang des Unternehmens zur bewährten VIPER-Technologie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) für HTS-Kabel in Stellarator-Fusionsmagneten, für die es indirekt Exklusivrechte über eine Unterlizenz von Commonwealth Fusion Systems (CFS) erhielt, wie bereits am 11.Februar 2025 angekündigt. Unter der starken technischen Führung von David Anderson, Mitbegründer und Engineering Fellow von Type One Energy, baute das Unternehmen auf der Grundlage der MIT-Technologie einen firmeneigenen, originalgetreuen Technologieprototyp seines HTS-Magneten. Dieser Prototyp umfasst unter anderem die begrenzende Magnetgeometrie und die relevante Magnetfeldstärke in seinem Fusionskraftwerk Infinity Two. Die Technologie des Prototyps ist Teil des grundlegenden Entwurfs für das potenzielle Fusionskraftwerkprojekt Infinity Two, das für die Tennessee Valley Authority (TVA) entwickelt wird.

Durch die Nutzung der Ergebnisse der Grundlagenforschung und -entwicklung des MIT aus einem Jahrzehnt sowie durch den Zugang zu bestimmten zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten der VIPER-Technologie konnte Type One Energy das Risiko erheblich verringern und die Entwicklungszeit für seine eigenen fortschrittlichen HTS-Magnete verkürzen. Dieser programmatische Ansatz zur Technologieentwicklung ist Teil der Strategie des Unternehmens, die Fusion mit dem geringsten Kapitaleinsatz, dem geringsten Risiko und dem kürzesten Zeitplan zur Marktreife zu bringen. Da dieses Programm fast ausschließlich von einem internen HTS-Magnettechnologieteam durchgeführt wurde, stellt es auch sicher, dass Type One Energy das primäre Eigentum an allen neuen HTS-Magnettechnologien behält, die es entwickelt.

"Unsere branchenweit erste Vereinbarung mit einem Endkunden für Stromerzeugungstechnologie, der Tennessee Valley Authority (TVA), ist eine Marktbestätigung dafür, dass die Strategie von Type One Energy zur Kommerzialisierung der Kernfusion Anklang findet", sagte Christofer Mowry, CEO von Type One Energy. "Die Kombination aus unserer Unternehmensstrategie, unserer Fusionstechnologie-Plattform, unseren organisatorischen Fähigkeiten und unseren Partnerschaften ist es, was die globale Energiebranche an Type One Energy so überzeugend findet."

Die Tests, die Type One Energy heute bekannt gab, bestätigen die Leistung seiner eigenen VIPER-Technologie, wenn sie in den komplexen geometrischen Formen eines modularen Stellarator-Magneten eingesetzt wird. Diese Tests wurden bei einer Temperatur von 77K (77 Kelvin) durchgeführt, was deutlich unter dem Schwellenwert für den Übergang zur HTS-Supraleitung liegt. Unter der Leitung von Jenelle Canny, die das Type One Energy HTS Magnet Development Program leitet, führte das Unternehmen diese Tests in seinem Labor in Woburn, MA, durch. Sie markieren den Beginn einer umfangreichen Kampagne zur Bewertung der Magnetleistung, die im Laufe des Frühjahrs an das MIT Plasma Science and Fusion Center (PSFC) verlegt wird. Die Testkampagne wird Leistungsbewertungen bei niedrigeren Temperaturen umfassen und den Prototyp-Magneten im Sommer schließlich an seine Grenzen bringen.

"In meiner früheren Führungsrolle bei W7-X, dem weltweit führenden betriebsbereiten Stellarator, haben wir die wissenschaftlichen Grundlagen für moderne optimierte Stellaratoren bewiesen, und mir wurde klar, dass sie in Kombination mit leistungsstarken HTS-Magneten einen direkten Weg zur Kommerzialisierung der Fusion eröffnen", sagte Thomas Sunn Pedersen, Chief Technology Officer bei Type One Energy. "Diese Erkenntnis, in Kombination mit der starken Beziehung, die Type One Energy zum MIT hat, brachte mich zu diesem Unternehmen und uns zu diesem Meilenstein."

"Ich freue mich, dass die innovative HTS-Technologie, die wir am MIT für Tokamaks entwickelt haben, nun für die Entwicklung eines fortschrittlichen Hochfeldmagneten für den Einsatz in Stellaratoren angepasst wird", sagte Dennis Whyte, Hitachi America Professor für Ingenieurwesen am MIT. "Stellaratoren sind aufgrund ihrer Stabilität und ihrer stationären Betriebseigenschaften ein vielversprechender Technologieansatz für die Kommerzialisierung der Kernfusion. Allerdings sind HTS-Magnete erforderlich, um sie praktisch und wirtschaftlich zu machen. Es ist sehr ermutigend, dass Type One Energy in relativ kurzer Zeit seinen ersten HTS-Magneten gebaut hat."

