Bitcoin-Déjà-vu: Analysten sehen Parallelen zum historischen Anstieg von 2017

Das Jahr 2017 war Bitcoins Durchbruch - ein historischer Anstieg, der die Kryptowährung auf fast 20.000 Dollar katapultierte. Im Jahr 2025 beginnen Analysten, vertraute Muster zu erkennen. Bitcoin fiel am Wochenende auf 74.000 Dollar, was für erfahrene Anleger eher eine Einstiegsmöglichkeit als ein Warnsignal darstellt, da viele Experten überzeugende Parallelen zum Verhalten vor dem großen Ausbruch von 2017 sehen.

Aktuelle Marktlage und Vergleich mit 2017

Der Markt steht unter Druck durch die Auswirkungen von Präsident Donald Trumps Maßnahmen. Die US-Aktienfutures fielen am Sonntagabend, mit einem erwarteten Rückgang des Dow Jones um 800 Punkte. Bitcoin erholte sich jedoch leicht auf 75.842 Dollar, während Analysten wie Merlijn The Trader Parallelen zum Verhalten von Bitcoin zwischen 2015 und 2016 sehen, als BTC vor dem Ausbruch 2017 konsolidierte.

Nach dem Erreichen von 69.000 Dollar im November 2021 fiel Bitcoin um etwa 75%, bevor er 2024 neue Höchststände erreichte. Der aktuelle Zyklus hat einen Rückgang von 32% vom Höchststand bei 110.000 Dollar erlebt, was im Vergleich zu früheren Korrekturen moderat erscheint und für viele ein Zeichen für einen stabileren, reiferen Markt ist.

Institutionelle Anleger verändern die Marktstruktur

Im Gegensatz zu 2017 sind heute institutionelle Anleger stark am Markt beteiligt. Unternehmen wie GameStop mit seiner 1,3-Milliarden-Dollar-Anleiheemission und 4,7 Milliarden Dollar Bargeld könnten in Bitcoin investieren und so neue Nachfrage schaffen, die 2017 noch nicht existierte.

Selbst Zentralbanken wie die Tschechische Nationalbank prüfen Bitcoin als Teil ihrer strategischen Reserven, was die zunehmende Akzeptanz und Institutionalisierung von Kryptowährungen unterstreicht. Diese strukturellen Veränderungen könnten dem aktuellen Zyklus eine ganz andere Dynamik verleihen als dem von 2017.

BTC Bull Token Presale bietet Anlegern neue Möglichkeit

Der BTC Bull Token wird derzeit im Vorverkauf für 0,00245 Dollar angeboten und positioniert sich als mehrschichtige Verbindung zum Bitcoin-Potenzial. Die Finanzierungsrunde hat bereits 4,47 Millionen Dollar eingebracht, wobei in zwei Tagen eine Preiserhöhung bevorsteht.

Inhaber des Tokens erhalten Bitcoin-Airdrops, wenn BTC bestimmte Preispunkte erreicht, beginnend bei 150.000 Dollar und fortgesetzt bei jedem 50.000-Dollar-Schritt bis zu 1 Million Dollar. Zusätzlich bietet der Token Staking-Möglichkeiten mit einer jährlichen Rendite von 93% und einen Mechanismus zur Angebotsreduzierung, der ab einem Bitcoin-Preis von 125.000 Dollar aktiviert wird und bei jedem weiteren 50.000-Dollar-Meilenstein die Tokenversorgung verringert.

