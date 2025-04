Kryptomarkt erholt sich nach Zoll-Turbulenzen: Konstruktive Entwicklungen bringen Hoffnung

Der Krypto-Markt wurde am heutigen Tage erneut von den US-Zöllen belastet, wobei im Verlaufe des Tages neben einigen negativen Ankündigungen noch konstruktive Entwicklungen beobachtet werden konnten. Nach anfänglichen Verlusten konnten sich die Aktien und Kryptowährungen aufgrund positiver Entwicklungen wieder in den grünen Bereich bewegen, mit dem NASDAQ 100 bei 3,81% im Plus und Bitcoin bei 0,33%.

Zollkonflikte zeigen erste Anzeichen von Deeskalation

Bereits am Sonntag waren die Kryptowährungen gefallen, da sich Trump bis dahin noch nicht zu den Vergeltungszöllen geäußert hatte und sich bei immer mehr Anlegern die Hoffnungen verringert hatten, dass der US-Präsident derzeit ein primäres Interesse an stabilen Aktienkursen hat. Diese Entwicklung setzte sich auch am Montag bei den Aktien fort und wirkte sich belastend auf den Krypto-Markt aus.

Allerdings konnten für Entlastung sorgende Faktoren beobachtet werden: Das Weiße Haus hat laut Berichten über eine temporäre Pausierung der Zölle für einen Zeitraum von 90 Tagen nachgedacht (später als Fakenews bezeichnet), während das diskutierte Steuergutschrift-Programm für Exporteure und die Rückerstattung für US-Hersteller ebenfalls für Erleichterung sorgten. Zudem hat die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, 0% Zölle für Industriegüter vorgeschlagen und Gesprächsbereitschaft gezeigt.

Analysten sehen Anzeichen für eine mögliche Trendwende

Etwas belastet wurde der Optimismus der Anleger von Aussagen wie jenen von Larry Fink, dem BlackRock-Geschäftsführer, der äußerte, dass es mehr Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums gäbe und wir uns laut Ansicht vieler Geschäftsführer bereits in einer Rezession befinden würden. Dies könnte laut ihm zu einer steigenden Inflation und einer weiteren Korrektur von 20% führen.

Andere Analysten wie Josh Schiffrin von Goldman Sachs sagen hingegen, dass sie ihre negative Einstellung nun in eine positive gewandelt haben. Zudem wurden laut dem Finanzexperten Lance Roberts inzwischen die Kleinanleger aus dem Markt getrieben, welche tendenziell schwächere Hände haben. Auch die Marktbreite der Aktien würde laut ihm auf eine Trendwende hindeuten, während immer mehr Analysten von zusätzlichen Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr ausgehen.

