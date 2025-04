Kryptomarkt-Schock: 1,4 Milliarden Dollar an Liquidationen in nur 24 Stunden

Der Krypto-Markt wurde innerhalb der letzten 24 Stunden von einer massiven Liquidationswelle erschüttert. Nach einer abrupten Korrektur, ausgelöst durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit, wurden Positionen im Wert von insgesamt rund 1,4 Milliarden Dollar aufgelöst. Die heftige Marktbewegung traf vor allem Anleger, die auf steigende Kurse gesetzt hatten.

Long-Positionen besonders stark betroffen

Als Reaktion auf die von Donald Trump beschlossenen neuen Strafzölle gegen 185 Länder der Welt hat der Krypto-Markt innerhalb der letzten 24 Stunden seine heftigste Korrektur seit langem erlebt. Bitcoin stürzte auf 75.000 Dollar ab, Ethereum fiel unter den 1.500-Dollar-Support und SOL war zwischenzeitlich nur noch unter 100 Dollar wert. Viele Anleger hatten nicht geglaubt, dass es nach dem bereits sehr negativen letzten Monat noch so weit weiter abwärts gehen könnte.

Dementsprechend waren viele Krypto-Trader in Long-Positionen, die eben auf steigende Kurse spekuliert hatten, und wurden so innerhalb der letzten 24 Stunden besonders hart abgestraft. Von den 1,4 Milliarden Dollar an Liquidationen entfielen ganze 1,22 Milliarden Dollar auf liquidierte Long-Positionen, während lediglich 180 Millionen Dollar auf liquidierte Short-Positionen zurückzuführen sind. Mit 468 Millionen Dollar an liquidierten Positionen machte Bitcoin den Löwenanteil aus, dicht gefolgt von Ethereum mit 410 Millionen Dollar.

Steht eine Recovery-Rallye bevor?

Die Frage, die sich viele nun natürlich berechtigterweise stellt, ist, ob es das jetzt mit der Korrektur gewesen ist und der Markt bald eine Recovery-Rallye erleben könnte. Grundsätzlich scheinen einige Faktoren dafür zu sprechen, dass es für Bitcoin und Co. in absehbarer Zukunft wieder aufwärtsgehen könnte. So hat der Markt nun bereits einen signifikanten Abschwung beziehungsweise sogar einen negativen Überschwung erlebt, ähnlich wie es beim Corona-Crash 2020 der Fall war.

Außerdem gibt es zahlreiche positive Faktoren, die mit der Trump-Regierung in Sachen Krypto einhergehen und die nach wie vor positiven Einfluss auf die Kurse in den kommenden Monaten und Jahren haben könnten. So ist nach wie vor geplant, eine nationale Krypto-Reserve einzurichten, die neben Bitcoin auch Top-Altcoins wie ETH und SOL enthalten soll. Das könnte einen signifikanten Kaufdruck auf Bitcoin und Co. ausüben, wenn die US-Regierung beginnt, in Milliardenhöhe zu akkumulieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.