Kryptomarkt im Abwärtstrend: Ethereum durchbricht kritische 1.500-Dollar-Marke

Der Kryptomarkt erlebt derzeit eine der heftigsten Korrekturen seit Monaten. Binnen 24 Stunden rauschten Bitcoin, Ethereum und viele Altcoins deutlich in den Keller. Besonders hart trifft es dabei ETH: Die zweitgrößte Kryptowährung fiel erstmals seit über zwei Jahren unter die psychologisch wichtige 1.500-Dollar-Marke. Anleger stehen nun vor der Frage: War das der Tiefpunkt, oder geht der Ausverkauf noch weiter?

Trumps Strafzölle erschüttern die Finanzmärkte

Bereits zum Ende der vergangenen Woche wurden die traditionellen Finanzmärkte hart erschüttert und es kam zu den heftigsten Verlusten seit dem COVID-Crash vor einigen Jahren. Auslöser für diese starke Entwertung war dabei wieder einmal der neue US-Präsident Donald Trump, der angekündigt hat, Strafzölle gegen 185 Nationen der Welt verhängen zu wollen, von denen auch enge Handelspartner der USA wie Kanada und die EU nicht ausgeschlossen sein werden.

Diese Ankündigung schürt die Angst vor einem Zollkrieg und daraus resultierenden steigenden Preisen, höherer Inflation und einer möglichen globalen Rezession mit folgender Finanzkrise. Während die Krypto-Märkte zunächst noch erstaunlich stabil auf diese News reagierten, folgte dann innerhalb der letzten 24 Stunden doch noch die erwartete Korrektur. Dabei flossen seit gestern fast 10 % der Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Marktes ab, was immerhin circa 250 Milliarden Dollar an Abflüssen bedeutet.

Bitcoin Bull zieht Anlegerinteresse im Presale auf sich

Ein interessantes Beispiel für einen neuen Coin, der im Vergleich zu BTC und ETH noch ganz am Anfang seiner Entwicklung steht, ist BTCBULL. Das ist der Coin des jungen Krypto-Projektes Bitcoin Bull, das sich sozusagen als Bitcoin-Meme-Projekt versteht und auf eine Bitcoin-Rallye in Zukunft setzt. Auch wenn es heute nicht danach auszusehen scheint, sind sich die meisten Analysten nach wie vor sicher, dass es in den kommenden Jahren für Bitcoin wieder signifikant aufwärtsgehen könnte und Kurse über 150.000 Dollar nur eine Frage der Zeit sind.

Interessant für Anleger ist nun, dass BTCBULL aktuell noch im Presale zu einem rabattierten Festpreis auf der offiziellen Website gekauft werden kann. Er wird derzeit für 0,00245 Dollar angeboten und in den letzten Wochen kamen so bereits über 4,4 Millionen Dollar Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Das Projekt will seine Investoren mit einem Airdrop-Mechanismus belohnen, der ausgelöst wird, wenn Bitcoin relevante Kursniveaus erstmals überschreitet, wobei der erste BTC-Airdrop an alle BTCBULL-Holder erfolgen soll, wenn Bitcoin erstmals die 150.000-Dollar-Marke geknackt hat.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.