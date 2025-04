News von Trading-Treff.de Wer hätte das gedacht: Die Rheinmetall-Aktie hat am Montag am Ende einen Kursgewinn von mehr als 6,5 % geschafft. Die Kurse sind auf rund 1.267 Euro gestiegen - und dies war tagsüber in keiner Weise zu sehen. Im Gegenteil: Teils gingen die Notierungen auf weniger als 1.190 Euro abwärts. Die Kurse haben vielmehr so gewirkt, als sei es sogar möglich, nun die Marke von 1.000 Euro zu unterkreuzen. All das war falsch. Der Kurs ...

