Der chinesische E-Health-Spezialist erlebt trotz positiver Analysteneinschätzungen einen besorgniserregenden Abwärtstrend mit Kursrückgang von über 40% seit Februar.

Die Alibaba Health Information Aktie durchlebt aktuell turbulente Zeiten an der Börse. Am gestrigen Montag (7. April) stürzte der Kurs des chinesischen Gesundheitstechnologie-Unternehmens um weitere 13,44% auf 0,45 Euro ab. Damit setzt sich der besorgniserregende Abwärtstrend der letzten Wochen fort - allein in den vergangenen 30 Tagen verlor das Papier mehr als 30% seines Wertes. Besonders alarmierend: Der aktuelle Kurs liegt mittlerweile mehr als 40% unter dem erst Mitte Februar erreichten 52-Wochen-Hoch von 0,76 Euro. Trotz der positiven Entwicklung seit dem Vorjahrestief (+44% gegenüber April 2024) scheinen die Anleger derzeit das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des E-Health-Spezialisten zu verlieren.

Widersprüchliche Signale irritieren die Märkte

Die drastischen Kursverluste stehen in bemerkenswertem Kontrast zur Analysteneinschätzung. Von 17 Experten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen mehr als drei Viertel die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 4,69 CNY (umgerechnet etwa 0,61 Euro) rund 27% über dem aktuellen Niveau. Allerdings deuten die stark divergierenden Kursziele - vom pessimistischsten bei 3,17 CNY bis zum optimistischsten bei 8,84 CNY - auf erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Geschäftsentwicklung hin. Überdies wurden die Umsatzerwartungen für Alibaba Health in den vergangenen Monaten deutlich nach unten korrigiert, was die Kurstalfahrt zusätzlich befeuerte. Die hohe Volatilität von über 62% auf Jahressicht unterstreicht die nervenaufreibende Situation für Investoren.

