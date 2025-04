Es war ein denkbar mieser Wochenauftakt: In einem sehr nervösen Marktumfeld gerieten gestern die Anteilscheine der DHL Group direkt stark unter Druck und fielen zwischenzeitlich bis auf ein neues Mehrjahrestief bei 30,96 Euro. Immerhin konnten im weiteren Handelsverlauf die Kursverluste wieder etwas eingedämmt werden. So schloss der DAX-Titel bei 33,51 Euro. Indes arbeitet der Logistikriese daran, seine Profitabilität zu erhöhen. Zu diesem Zweck baut der Konzern seinen Bestand an Packstationen stetig ...

