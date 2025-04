Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen"), freut sich bekannt zu geben, dass Institutional Shareholder Services ("ISS ") und Glass Lewis Co., LLC (" Glass Lewis ") als führende unabhängige Stimmrechtsberater den Dynacor-Aktionären empfohlen haben, GEGEN die Festlegung der Größe des Dynacor-Vorstands auf neun und GEGEN die Wahl von Robert Leitz in den Dynacor-Vorstand zu stimmen, indem sie das GOLD-Formular für die Stimmrechtsvertretung oder Weisungen des Dynacor-Managements (zusammen die "Gold-Vollmacht ") bei der bevorstehenden Sonderversammlung der Aktionäre (die "angeforderte Versammlung") verwenden.

Kommentar von Glass Lewis

In seinen Empfehlungen zur Abstimmung über die GOLD -Vollmacht kritisiert Glass Lewis, dass die iolite Capital Management AG (der "Dissident") die starke langfristige Leistung von Dynacor ignoriert, die Offenlegung des Kapitalbedarfs des Unternehmens für seine Expansionspläne ablehnt, die kurzfristigen Perspektiven des Dissidenten und die Unerfahrenheit von Robert Leitz in börsennotierten Vorständen:

"...iolites Fall enthält unserer Ansicht nach keine angemessenen Details oder eine ausreichend umfassende analytische Betrachtung in Bezug auf die allgemein starke Leistung des Unternehmens und scheint darüber hinaus potenziell wesentliche Kapitalanforderungen, die mit der von Dynacor angekündigten Wachstumsstrategie verbunden sind, zu unterschätzen oder abzutun. In Verbindung mit einer unserer Meinung nach recht raschen Beschleunigung der Engagement-Methodik des Dissidenten sind wir besorgt, dass die geplante Wahl von Herrn Leitz, der offenbar keine Erfahrung als Vorstandsmitglied eines börsennotierten Unternehmens hat, zu stark von kurzfristigen Faktoren abhängt."

Glass Lewis stellt fest, dass die Kapitalerhöhung von Dynacor nach seiner Analyse gerechtfertigt war und die Bedingungen mit den Kapitalerhöhungen in diesem Bereich übereinstimmten:

"Angesichts der vorhandenen Liquidität (d. h. Barmittel und STI in Höhe von 25,8 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2024) und der 22,1 Millionen US-Dollar aus der geprüften Kapitalerhöhung von Dynacor ist für uns nicht unbedingt klar, dass die Bemühungen des Unternehmens, zusätzliche Liquidität zu sichern, schlichtweg unvernünftig waren."

"... wir sind der Ansicht, dass die Fähigkeit des Unternehmens, effektiv zu handeln und, wie angemerkt werden sollte, konsequent einen starken Shareholder Value zu erzielen, dem Vorstand den Vorteil des Zweifels in Bezug auf ein [öffentliches] Angebot verschafft, das, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben, nicht wesentlich von den jüngsten regionalen und branchenspezifischen Trends abzuweichen scheint."

Kommentar von ISS

In seinem Bericht vom 4. April 2025 hob ISS hervor, dass der Dissident weder die Notwendigkeit eines Sitzes im Vorstand noch die Einberufung einer Sondersitzung begründet habe:

"Ein großer Aktionär im Vorstand könnte zwar potenziell von Vorteil sein, es ist jedoch schwierig, diesen Bedarf auf der Grundlage der vom Dissidenten vorgelegten Beweise oder der langfristigen Leistung des Unternehmens, die aus operativer, finanzieller und TSR-Sicht relativ stark war, eindeutig zu erkennen. Die Mechanismen dieser Versammlung haben die Aktionäre auch unter einen scheinbar unnötigen Druck gesetzt."

"Angesichts der Ankündigung von DNG, die vom Dissidenten aufgeworfenen Fragen auf der Hauptversammlung im Juni zu erörtern, und der offensichtlichen fehlenden Dringlichkeit ist unklar, warum diese Sondersitzung das beste Forum ist, um diese Fragen zu erörtern."

Obwohl ISS und Glass Lewis von der Beschlussfassung des Managements abgeraten haben, den Dissidenten für die hohen Gebühren dieser unnötigen angeordneten Versammlung zahlen zu lassen, stellen beide die Dringlichkeit in Frage. Dynacor ist der Ansicht, dass seine Aktionäre nicht die Kosten für die Handlungen des Dissidenten tragen sollten, insbesondere da die Jahreshauptversammlung von Dynacor im Juni stattfindet und der Dissident stattdessen hätte warten können, bis seine Beschlüsse in diese Versammlung aufgenommen werden. Die ungeduldigen Handlungen des Dissidenten zeigen deutlich, dass seine Motivation eigennützig ist.

"Wir begrüßen die unabhängigen Validierungen von ISS und Glass Lewis, dass der Dynacor-Vorstand am besten in der Lage ist, das Wachstum der Aktionäre voranzutreiben und gleichzeitig die Interessen aller Aktionäre zu schützen", sagte Jean Martineau, CEO und Präsident von Dynacor. "Ihre Analysen erkennen unseren Bedarf an einer Kapitalerhöhung und deren marktübliche Bedingungen an. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Aktionäre ihrer fundierten Empfehlung folgen werden, die GOLD-Vollmacht zu verwenden, um die Zukunft von Dynacor vor der eigennützigen Agenda von iolite zu schützen."

So stimmt man ab

Die Aktionäre werden dringend gebeten, rechtzeitig vor dem Abstimmungsschluss am Freitag, dem 11. April 2025, um 17:00 Uhr (Ortszeit) für die GOLD-Vollmacht des Dynacor-Managements zu stimmen. Die Versammlung ist für den 16. April 2025 angesetzt.

Aus Zeitgründen werden die Aktionäre dringend gebeten, online abzustimmen, indem sie den Anweisungen auf der GOLD-Vollmacht folgen.

Verwenden Sie nur die GOLD-Vollmacht und verwerfen Sie die blaue Vollmacht des Dissidenten. Wenn Sie bereits mit der blauen Vollmacht des Dissidenten abgestimmt haben, können Sie Ihre Stimme mit der GOLD-Vollmacht neu abgeben. Die Abstimmung mit der später datierten GOLD-Vollmacht ist die gültige Stimme.

Fragen von Aktionären

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Abstimmung mit ihrer Gold-Vollmacht benötigen, können sich an den Stimmrechtsvertreter von Dynacor wenden:

Laurel Hill Advisory Group:

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (Gebührenfrei in Nordamerika)

International: 1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb von Kanada und den USA)

Per E-Mail: assistance@laurelhill.com.

Über Dynacor

Die Dynacor Group ist ein Unternehmen im Bereich der industriellen Erzverarbeitung, das sich auf die Produktion von Gold aus dem Kleinbergbau spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 ist Dynacor Wegbereiter einer verantwortungsvollen Mineralversorgungskette mit strengen Rückverfolgbarkeits- und Prüfungsstandards für die schnell wachsende handwerkliche Bergbauindustrie. Durch die Fokussierung auf voll- und teilformalisierte Bergleute bietet das kanadische Unternehmen einen Win-win-Ansatz für Regierungen und Bergleute rund um die Welt. Dynacor betreibt den Veta Dorada-Standort und besitzt ein Goldfördergrundstück in Peru. Das Unternehmen strebt eine Expansion nach Westafrika und innerhalb Lateinamerikas an.

Die Prämie, die von Luxusjuwelieren für Dynacors PX Impact® Gold gezahlt wird, geht an die Fidamar Foundation, eine NGO, die hauptsächlich in Gesundheits- und Bildungsprojekte für handwerkliche Bergbaugemeinschaften in Peru investiert. Besuchen Sie www.dynacor.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250407410592/de/

Contacts:

Wenden Sie sich für weitere Informationen an:

Ruth Hanna

Direktor, Investorenbeziehungen

T: 514-393-9000 #236

E-Mail: investors@dynacor.com

Website: http://www.dynacor.com