Hamburg (ots) -- 1.000+ Projekte in zehn Jahren für Unternehmen aller Größen und Branchen realisiert- 100+ Mitarbeitende an vier Standorten in Deutschland, international tätig- Umsatzwachstum von 7,5 Mio. EUR (2015) auf 14 Mio. EUR (2024)- 2/3 der DAX-Unternehmen in den letzten zehn Jahren beratencombine Consulting feiert sein zehnjähriges Bestehen und blickt auf ein Jahrzehnt voller Innovationen, strategischer Fusionen und wegweisender Projekte zurück. Seit der Gründung 2015 durch den Zusammenschluss von Quickborner Team und macon hat sich combine Consulting zu einem der führenden Beratungsunternehmen für Workplace-Strategien, Design, Project Management, Real Estate Strategy (CREM) und Change Management entwickelt. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz hat combine Consulting über 1.000 Projekte erfolgreich umgesetzt - für Konzerne, Mittelständler und Start-ups gleichermaßen.Die vormals im angelsächsischen Raum als "German radicals" bezeichneten Workspace Experten, verfolgen schon seit ihrer Gründung den Ansatz, nur ebenjene Konzepte zu empfehlen, die sie selber auch nutzen würden - so auch während der letzten großen Zäsur der Arbeitswelt: Corona. Während viele Unternehmen erst durch die Pandemie zum Homeoffice und hybriden Arbeiten gezwungen wurden, war dies für combine Consulting längst Alltag. Schon lange vor dem "New Work"-Hype hat combine Consulting intern die Konzepte gelebt, die es seinen Kunden empfiehlt: flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten, smarte Büroflächenstrategien sowie eine enge Verzahnung digitaler und physischer Arbeitsräume.Matthias Pietzcker, einer der Geschäftsführer von combine Consulting: "Als 2020 die Corona-Pandemie Unternehmen weltweit unvorbereitet traf, war combine Consulting einen Schritt voraus. Die nahtlose Umstellung auf Remote-Arbeit war keine Notlösung, sondern gelebte Realität. So konnte combine Consulting nicht nur den eigenen Betrieb reibungslos fortsetzen, sondern auch seine Kunden aktiv dabei unterstützen, ihre Arbeitswelten in kürzester Zeit an die neuen Bedingungen anzupassen."Pressekontakt:Ummen Communications GmbHDr. Tilman Pradt+49 160 9033 0098pradt@ummen.comOriginal-Content von: combine Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175703/6008297