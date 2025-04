VICTORIA, Seychellen, April 08, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat einen offenen Brief seines Chief Legal Officer, Hon Ng, veröffentlicht, in dem die Bemühungen des Unternehmens um die Einhaltung globaler Vorschriften und die Expansion hervorgehoben werden. Die CEX wächst auf dem globalen Kryptomarkt weiter, indem sie behördliche Genehmigungen einholt und ihre Geschäftstätigkeit ausweitet. Mit einem starken Fokus auf Compliance navigiert Bitget durch sich entwickelnde regulatorische Landschaften mit über acht Lizenzen und stellt gleichzeitig sicher, dass die Benutzer Zugang zu einer sicheren und transparenten Trading-Umgebung haben.

Hon Ng, Chief Legal Officer bei Bitget, hat in einem offenen Brief die strategische Ausrichtung des Unternehmens dargelegt und Pläne vorgestellt, um die regulatorische Stellung von Bitget in mehreren Gerichtsbarkeiten auszubauen. Seine Aussagen zeigen, wie wichtig Regulierungsdialoge sind, und heben kommende Initiativen hervor, die die Zukunft der Plattform prägen werden.

"Das regulatorische Umfeld für digitale Vermögenswerte wird immer klarer definiert, und Bitget ergreift proaktive Maßnahmen, um mit den Behörden zusammenzuarbeiten und ein verantwortungsvolles Wachstum sicherzustellen. Compliance ist keine Pflicht, sondern eine Notwendigkeit. Es geht darum, einen Standard für die Branche zu setzen und ein nachhaltiges Ökosystem für die Nutzer aufzubauen", so Hon Ng, Chief Legal Officer bei Bitget.

Bitget hat bereits Registrierungen und Genehmigungen in mehreren Schlüsselmärkten erhalten, darunter Australien, Italien, Polen, Litauen, das Vereinigte Königreich, die Tschechische Republik und El Salvador. Diese Erfolge stehen im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu arbeiten und Initiativen zu unterstützen, die fortschrittliche Sicherheit und Benutzerschutz fördern. Die Rechts- und Compliance-Teams arbeiten eng zusammen, um zusätzliche Lizenzen in Gerichtsbarkeiten zu erhalten, die die Zugänglichkeit und Glaubwürdigkeit der Plattform weiter verbessern werden.

Eines der Hauptziele für das kommende Jahr ist die Verfeinerung der Compliance-Protokolle des Unternehmens. Es wird ein starker Know-Your-Customer-Prozess (KYC) eingeführt, um die Überprüfung der Benutzer zu optimieren und gleichzeitig die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Gleichzeitig investiert Bitget in fortschrittliche Tools zur Transaktionsüberwachung, um illegale Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern und sicherzustellen, dass alle Vorgänge den höchsten Standards der finanziellen Integrität entsprechen.

Die Zusammenarbeit mit Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden ist nach wie vor ein wichtiger Aspekt der Compliance-Bemühungen von Bitget. Das Unternehmen hat direkte Kommunikationskanäle zu den Behörden eingerichtet, um eine transparente Berichterstattung zu ermöglichen und die Reaktionszeiten bei verdächtigen Aktivitäten zu verbessern. Durch die Einführung neuer technologischer Lösungen möchte Bitget die globale Zusammenarbeit verbessern und gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer schützen.

Neben der Weiterentwicklung der Vorschriften konzentriert sich Bitget auf die Einführung innovativer Produkte, die den Compliance-Anforderungen entsprechen. Bitget arbeitet bereits an einem noch stärkeren Benutzerschutz, Risikomanagementfunktionen und verbesserten Sicherheitsmaßnahmen, die die Beständigkeit und Glaubwürdigkeit der Plattform stärken. Dies steht im Einklang mit den Zielen des Unternehmens, eine sichere, konforme und benutzerorientierte Plattform für den Handel zu unterhalten.

Im Rahmen seines Engagements für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken hält sich Bitget strikt an internationale Sanktionskontrollen. Benutzern aus eingeschränkten Regionen ist der Zugriff auf die Plattform untersagt, um sicherzustellen, dass alle Aktivitäten innerhalb der gesetzlichen Grenzen bleiben. Ein spezielles Compliance-Team überwacht kontinuierlich die globalen regulatorischen Entwicklungen, um die Richtlinien bei Bedarf anzupassen.

Die Rechts- und Compliance-Strategie von Bitget ist darauf ausgelegt, sich an die sich schnell verändernde Landschaft der digitalen Vermögenswerte anzupassen. Da sich die regulatorischen Diskussionen weltweit weiterentwickeln, ist das Unternehmen darauf vorbereitet, seinen Rahmen an neue Richtlinien und aufkommende Branchenstandards anzupassen. Das Rechtsteam führt weiterhin Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern, um zur verantwortungsvollen Entwicklung von Krypto-Vorschriften beizutragen.

"Compliance ist ein kontinuierlicher Prozess, der Voraussicht und Zusammenarbeit erfordert. Unser Ziel hier ist einfach: Wir halten uns an die Vorschriften, erweitern, betreiben und wachsen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, Kryptowährungen für alle Menschen weltweit zugänglich zu machen, und jede Lizenz und Genehmigung bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher", fügte Ng hinzu.

Die anhaltenden Expansions- und Compliance-Bemühungen von Bitget bestätigen seine Rolle als führender Akteur auf dem Kryptomarkt. Indem das Unternehmen regulatorischen Änderungen immer einen Schritt voraus ist und strenge Sicherheitsmaßnahmen umsetzt, plant es in der Tat, seinen Titel als eine der vertrauenswürdigsten Krypto-Börsen weltweit zu behalten.

