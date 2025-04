© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Die US-Börsen zeigten sich am Montag hochvolatil. Trumps Drohung neuer Zölle lässt Aktien abstürzen. Kurzzeitig sorgt ein Gerücht über eine Zollpause für etwas Erholung. US-Futures deuten derweil auf eine Beruhigung hin.Nach einem turbulenten Wochenauftakt an der Wall Street deuten US-Aktienfutures in der Nacht zum Dienstag auf eine Erholung hin. Der S&P-500-Future stieg um 1,01 Prozent, der Nasdaq-100-Future um rund 0,8 Prozent und der Dow-Future kletterte um 599 Punkte - ein Plus von knapp 1,61 Prozent. Zuvor hatte der US-Aktienmarkt heftig reagiert: Der S&P 500 schloss zum dritten Mal in Folge im Minus - ausgelöst durch die überraschende Ankündigung neuer Zölle durch US-Präsident Donald …