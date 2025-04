Größte europäische Veranstaltung für junge Fachkräfte

PPG (NYSE:PPG) gab heute bekannt, dass es den größten europäischen Berufswettbewerb EuroSkills Herning 2025 unterstützen wird, der vom 9. bis 13. September 2025 in Herning, Dänemark, stattfindet. Als Hauptsponsor des Wettbewerbs für Maler- und Dekorationsarbeiten wird das Unternehmen finanzielle Unterstützung leisten und außerdem SIGMA COATINGS-Farben und PROGOLD-Kleinmaterialien von PPG bereitstellen.

From left: Torben Beck, PPG general manager, Scandinavia and DACH, Architectural Coatings; Kasper Bøgelund, head of competitions, EuroSkills Herning 2025; and Christian Corlin, chief operating officer, EuroSkills Herning 2025, during a visit to the PPG shop in Søborg, Denmark as part of the collaboration agreement signing ceremony.

Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von PPG für die Unterstützung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, um die Arbeitskräfte von morgen zu formen. Die Veranstaltung wird bis zu 600 junge Fachkräfte aus 33 Ländern zusammenbringen, die an drei Tagen in 38 verschiedenen Kompetenzbereichen gegeneinander antreten werden. Unter dem Motto "Skilled for a Greener Future (Qualifiziert für eine grünere Zukunft)" unterstreicht der Wettbewerb die entscheidende Rolle technischer und beruflicher Fähigkeiten bei der Förderung von Nachhaltigkeit und Innovation. EuroSkills findet alle zwei Jahre statt und bietet eine wichtige Plattform, um junge Fachkräfte zu inspirieren und die Exzellenz der Branche zu präsentieren.

"Die berufliche Aus- und Weiterbildung ist für die Entwicklung hochqualifizierter Arbeitskräfte von entscheidender Bedeutung, und EuroSkills Herning 2025 bietet eine einzigartige Plattform, um junge Talente zu präsentieren", sagte Torben Beck, PPG General Manager für Skandinavien und DACH, Architectural Coatings. "Bei PPG sind wir uns bewusst, dass die Unterstützung dieser jungen Fachkräfte eine Investition in die Zukunft unserer Branche ist. Wir sind stolz darauf, zu ihrer Lernreise beizutragen, indem wir Hochleistungsbeschichtungen bereitstellen, die ihnen helfen, ihre Fähigkeiten zu verfeinern und sich auf eine erfolgreiche Karriere vorzubereiten."

Die Teilnehmer des Mal- und Dekorationswettbewerbs werden aufgefordert, ihr Fachwissen in den Bereichen Oberflächenvorbereitung, Tapezieren, dekorative Oberflächen und Farbabstimmung unter Beweis zu stellen. PPG wird auch die EuroSkills-Experten unterstützen, die die Arbeit der Wettbewerber bewerten, die mit den Premiumprodukten von PPG ausgeführt wurde, darunter Sigma Coatings WallPrimer Plus mit einer Verpackung aus 90 recyceltem Kunststoff und EU-Umweltzeichen.

Die Unterstützung von PPG für EuroSkills Herning 2025 ist Teil des umfassenderen Engagements des Unternehmens für Investitionen in Bildung und Personalentwicklung. Im Jahr 2023 kündigten PPG und die PPG Foundation eine Investition in Höhe von 2 Mio. USD an, um Schulungsprogramme, die Entwicklung von Lehrplänen und Ressourcen zur Vorbereitung auf die berufliche Laufbahn für Schüler und Pädagogen zu unterstützen.

"Die wachsende Qualifikationslücke in den Ausbildungsberufen erfordert, dass Unternehmen, Ausbilder und politische Entscheidungsträger zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass junge Menschen Zugang zu den richtigen Ressourcen und Schulungen haben", sagte Christian Corlin, Chief Operating Officer von EuroSkills Herning 2025. "Starke Partnerschaften mit der Industrie sind für den Erfolg von EuroSkills Herning 2025 von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns, PPG als wichtigen Unterstützer zu haben. Mit seinem Know-how und seinen leistungsstarken Farben und Beschichtungen wird es den Teilnehmern die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um ihr Können auf höchstem Niveau unter Beweis zu stellen. Mit der Unterstützung von PPG können wir auch weiterhin junge Fachkräfte inspirieren und auf eine erfolgreiche Karriere im Handwerk vorbereiten."

Das globale Engagement von PPG und der PPG Foundation zielt darauf ab, Farbe und Glanz in die PPG- Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu bringen. Im Jahr 2024 haben wir 18,4 Mio. USD investiert und damit Hunderte von Organisationen in fast 30 Ländern unterstützt. Indem wir in Bildungsmöglichkeiten investieren, tragen wir dazu bei, dass die MINT-Innovatoren und qualifizierten Arbeitskräfte von morgen in den Bereichen Beschichtung und Fertigung heranwachsen. Außerdem geben wir PPG-Mitarbeitern die Möglichkeit, ihren Einfluss auf die Dinge, die ihnen wichtig sind, zu vervielfachen, indem wir ihre ehrenamtlichen Bemühungen und wohltätigen Spenden unterstützen. Erfahren Sie mehr hier.

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Spezialmaterialien zu entwickeln und anzubieten, auf die unsere Kunden seit mehr als 140 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 70 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden im Baugewerbe, in der Konsumgüterindustrie, im Transportwesen und auf den Ersatzteilmärkten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ppg.com.

