CORPORATE NEWS Stabilus baut marktführende Stellung im Zukunftsfeld elektromechanische Türsteuerungssysteme für Fahrzeuge auf und gewinnt weitere Großaufträge Stabilus baut auf Basis bereits gewonnener Aufträge eine marktführende Stellung für schnell wachsendes Segment der elektromechanischen Türantriebe auf - Technologietransfer von Powerise Neuer Großauftrag mit einem Produktionsvolumen von mehr als 400.000 Türantriebssystemen jährlich ab 2026 von chinesischem OEM gesichert Lösung von Stabilus aktuell in fünf Fahrzeugmodellen namhafter Hersteller verbaut, 15 weitere Fahrzeugmodelle bestücken nächste Generation mit elektromechanischer Türsteuerung von Stabilus Technologie zwingend notwendig für autonom fahrende PKW wie Robo-Taxis und zunehmend als Komfort-Feature im Premium-Segment gefragt Gemäß Schätzungen von Stabilus wird der globale Gesamtmarkt für Türaktuatoren von rund einer Million Stück im Jahr 2025 bis zum Jahr 2029 auf bis zu fünf Millionen Stück anwachsen Koblenz, 8. April 2025 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen, baut auf Basis bereits gewonnener Aufträge eine führende Markposition bei elektromechanischen Türantriebssystemen auf. Erst kürzlich hat Stabilus einen weiteren Großauftrag über die Lieferung von jährlich mehr als 400.000 Türantriebssystemen ab dem Jahr 2026 von einem chinesischen Automobilhersteller erhalten. Stabilus bietet ein Komplettsystem für die automatische Steuerung von Seitentüren, bestehend aus einem elektrischen Türantrieb, einer elektronischen Steuereinheit (ECU) sowie Radartechnologie und einer proprietären Software. Sowohl die ECU-Hardware als auch die Software sind Eigenentwicklungen von Stabilus. Dabei profitiert das Unternehmen vom Technologie- und Wissenstransfer des Powerise-Systems, der marktführenden Lösung für das automatische Heben und Senken von Heckklappen im Automobilbereich, sowie von den bestehenden Kundenbeziehungen und Technologiepartnerschaften mit den wichtigsten Automobilherstellern (OEMs). Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Intelligente Türantriebe sind ein klares Zukunftsfeld der Automobilindustrie und für uns der nächste Innovationssprung nach dem Powerise, mit dem wir uns erneut als Technologieführer positionieren. Der Erfolg unserer elektromechanischen Türantriebssysteme bestätigt unsere Strategie, die auf die Megatrends Elektrifizierung, Demografie, Sicherheit und Komfort ausgerichtet ist. Aus diesen Megatrends ergeben sich immer wieder neue Anwendungen, wie jetzt die Türaktuatorik, die wir als Marktführer in der Bewegungssteuerung schnell und kompetent vorantreiben können. Dabei profitiert jede neue Lösung von unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Entwicklung von Motion-Control-Lösungen in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen. Gleichzeitig spiegelt sich darin unsere konsequente Entwicklung vom Komponenten- zum Systemlieferanten wider, inklusive Software und Sensorik." Bereits heute sind die Systeme zur automatischen Türsteuerung von Stabilus in sechs Fahrzeugmodellen namhafter Hersteller verbaut. Bei weiteren 15 Fahrzeugmodellen wird die elektromechanische Türsteuerung von Stabilus in der nächsten Modellgeneration zum Einsatz kommen. Insgesamt setzen damit bereits neun OEMs auf die Lösungen zur Türsteuerung von Stabilus. Darüber hinaus ist Stabilus an mehreren aktuellen Ausschreibungen beteiligt. Starkes Marktwachstum erwartet Nach Einschätzung von Stabilus auf Basis der von Branchendiensten prognostizierten Produktionszahlen für PKW und der erwarteten Penetrationsraten wird sich der Markt für Türaktuatoren von rund einer Million Stück im Jahr 2025 bis zum Jahr 2029 auf bis zu fünf Millionen Stück anwachsen. Die APAC-Region wird dabei gemäß den Erwartungen von Stabilus am stärksten im Bereich Türsteuerungssysteme wachsen, gefolgt von Nord- und Südamerika und EMEA. Mit der Elektromobilität und insbesondere dem autonomen Fahren erfährt die Technologie einen erheblichen Nachfrageschub. So sind beispielsweise Robo-Taxis auf das automatische Öffnen und Schließen der Türen angewiesen, um einen reibungslosen Betrieb zu ermöglichen. Aber auch im Premiumsegment wird das automatische Öffnen und Schließen von Türen zunehmend als Komfortplus und Alleinstellungsmerkmal nachgefragt. Im Sinne von Sicherheit und Komfort muss der Türantrieb dabei zahlreiche Anforderungen erfüllen, wie beispielsweise stufenlose Öffnungswinkel mit berührungsloser Hinderniserkennung, um Kollisionen mit Hindernissen im Schwenkbereich zu vermeiden. Außerdem muss der Antrieb variabel steuerbar sein, um die Bewegung bei geneigt parkendem Fahrzeug oder bei manueller Betätigung auszugleichen. Eine aktive Dämpfung für einen sanften Endanschlag der Tür ist ebenfalls erforderlich. Gianluca Cariccia, Leiter der Business Unit Powerise Automotive, sagte dazu: "Die Automatisierung von Seitentüren ist deutlich komplexer als die von Heckklappen. Die Bestellung von Komplettsystemen wird daher zunehmend zum Marktstandard. Nahezu alle Ausschreibungen beinhalten mindestens den elektrischen Türantrieb, die entsprechende Steuerungseinheit und die Software. In Europa und Asien geht der Trend zudem dahin, auch Radarsensoren zur berührungslosen Hinderniserkennung in das Paket zu integrieren. Mit unserer Lösung erhält der Automobilhersteller Türantrieb, Steuerungseinheit, Software und Radar aus einer Hand. Unsere Investitionen der letzten Jahre in Software und Radar zahlen sich in diesem Produkt aus und verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil."

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



