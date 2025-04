Der starke Rückgang der Apple-Aktie in den jüngsten Handelssitzungen könnte den schlimmsten dreitägigen Absturz seit dem Dotcom-Crash bedeuten. Die Aktien verloren am Montag knapp vier Prozent und über einen Zeitraum von drei Tagen knapp 20 Prozent. Das letzte Mal, dass die Apple-Aktie über drei Sitzungen hinweg mehr als das verlor, war in der Periode, die am 3. Oktober 2000 endete, so die Daten von Dow Jones Market Data. Zugegebenermaßen war der Rückgang damals weitaus größer - nämlich 58,3 % über ...

