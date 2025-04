DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump nennt EU-Vorschlag nicht ausreichend

US-Präsident Donald Trump hat einen Vorschlag der EU, der vorsieht, die Zölle für Industriegüter auf Null zu senken, als unzureichend zurückgewiesen. Auf die Frage, ob der Vorschlag für Trump ausreiche, um die Zölle zu überdenken, antwortete dieser: "Nein, tut es nicht." Der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, nannte den EU-Plan einen "guten Anfang", sagte aber, die Länder müssten sich auch mit "nichttarifärem Betrug" befassen.

EU treibt Vergeltungszölle voran

Die Europäische Union plant die Einführung von Zöllen auf Hunderte amerikanischer Produkte, hat aber Bourbon aus Kentucky und Wein aus Kalifornien von der Liste gestrichen und erklärt, dass sie die Zölle von US-Präsident Donald Trump nicht Dollar für Dollar vergelten will. Zu den betroffenen Produkten gehören Harley-Davidson-Motorräder, Boote, Rindfleisch, Sojabohnen, Kaugummi und Erdnussbutter, wie aus einem Dokument hervorgeht, das dem Wall Street Journal vorliegt. Whiskey stand auf einer ersten Liste, die die EU im März veröffentlicht hatte, wurde aber nach Konsultationen mit den Mitgliedsstaaten gestrichen. Die EU-Liste enthält Produkte, die ausgewählt wurden, weil sie in Staaten hergestellt werden, die die Republikaner wählen, oder weil es sich um ikonische amerikanische Produkte handelt.

CNBC: haben mit Zollpause-Bericht "unbestätigte Informationen" gesendet

CNBC hat nach eigenen Angaben am Montag unbestätigte Informationen verbreitet, als der Sender berichtete, die Trump-Administration ziehe eine 90-tägige Aussetzung der Zölle in Erwägung. Die Information, die auf dem Nachrichtenticker vn CNBC erschien, wurde auch von mehreren anderen Medien übernommen, darunter Reuters. Der Aktienindex S&P-500 stieg kurzzeitig um etwa 7 Prozent, fiel dann aber innerhalb weniger Minuten wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.

China droht USA mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen

China hat den USA mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen gedroht für den Fall, dass US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahr macht, die Zölle auf chinesische Waren um weitere 50 Prozent zu erhöhen. China werde im Falle einer Eskalation der Zölle durch die USA entschlossene Gegenmaßnahmen ergreifen, um seine eigenen Rechte und Interessen zu schützen, hieß es in einer Erklärung des Handelsministeriums. China hatte angekündigt, alle US-Waren mit zusätzlichen Zöllen von 34 Prozent zu belegen. In Reaktion darauf hatte Trump gedroht, die Zölle gegenüber China um 50 Prozent zu erhöhen, falls das Land seine Vergeltungszölle nicht zurücknimmt.

Japan will alle erforderlichen Maßnahmen zu US-Zöllen ergreifen

Japans Finanzminister will alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um auf die von US-Präsident Trump verhängten Zölle zu reagieren. Dabei soll es auch finanzielle Hilfen für japanische Unternehmen geben, die von der US-Politik betroffen sind. "Das Finanzministerium und die Agentur für Finanzdienstleistungen werden in ihrer Task Force die notwendigen Analysen durchführen und mit den zuständigen Ministerien zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir voll und ganz darauf vorbereitet sind, auf die US-Zollmaßnahmen zu reagieren", sagte Finanzminister Katsunobu Kato am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Trump kündigt Atomgespräche mit dem Iran an

Die USA und der Iran haben angekündigt, am Samstag zu Atomgesprächen zusammenzutreffen. Damit nehmen die beiden politischen Widersacher Verhandlungen auf, bei denen viel auf dem Spiel steht. US-Präsident Trump sagte, das Treffen werde direkte Verhandlungen zwischen hochrangigen amerikanischen und iranischen Regierungsvertretern umfassen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sprach dagegen von indirekten Gesprächen, die in Oman stattfänden.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate März 3,7% - CBS

Niederlande Inflationsrate Feb war 3,8% - CBS

US/Verbraucherkredite Feb minus 0,8 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Jan revidiert plus 8,9 Mrd USD (vorl: plus 18,1 Mrd USD)

Japan/Leistungsbilanz Feb nsb Überschuss 4,061 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,772 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Feb nsb Überschuss 4,061 Bill JPY; +48,4% gg Vj

