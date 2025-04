Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -Der Geschäftsbereich Silikone von ElkemASA hat heute zwei neue Produkte aus der SILCOLEASE®-Reihe für Trennfolien auf den Markt gebracht und unterstreicht damit sein Engagement für Kreislaufwirtschaft und Innovation. Diese bahnbrechenden Produkte bieten überlegene Kohlenstoffprofile und liefern die gleiche technische Leistung wie ihre nicht recycelten Gegenstücke. Es handelt sich um die ersten kommerziellen Produkte aus der hochmodernen Pilotanlage für chemisches Recycling von Elkem in Saint Fons (https://www.elkem.com/media/news-articles/circular-economy-for-silicones/), Frankreich.SILCOLEASE® RE POLY 11362 und SILCOLEASE® RE POLY 368, die jetzt für den vorkommerziellen Verkauf verfügbar sind, sind zu 100% recycelte, lösungsmittelfreie Produkte auf Siliconbasis. "Sie stellen die Zukunft der Trennfolientechnologie dar und bieten die gleichen bewährten Antihafteigenschaften und die leichte Ablösbarkeit von selbstklebenden Materialien, die unsere Kunden von uns erwarten", sagt Agnés Jolly, Leiterin der Forschung und Technologie für Silikonflüssigkeiten bei Elkem. "Es wurden umfangreiche Tests und Versuche durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Nutzer eine nahtlose Integration in bestehende Prozesse erleben."Anfang 2025 führte Elkem Versuche mit Kroenert GmbH & Co KG (https://www.kroenert.de/en/) durch, einem führenden Beschichtungsmaschinenhersteller mit Sitz in Hamburg, um die Leistung seines recycelten Silikons zu validieren. "Die rezyklierten Produkte zeigten die gleichen Verarbeitungseigenschaften wie die neuen Produkte, selbst bei hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die durchweg positiven Ergebnisse sprechen für einen optimalen und nachhaltigen Einsatz von recyceltem Silikon", sagt Ralf Thiel, Ingenieur für Verfahrenstechnik bei Kroenert.Die recycelten Produkte, die mit der neuen, patentierten Depolymerisationstechnologie von Elkem entwickelt wurden, haben einen um 70 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck im Vergleich zu ihren nicht recycelten Gegenstücken. Damit werden künftige Anforderungen und Spezifikationen vorweggenommen und die wachsende Marktnachfrage nach nachhaltigeren Lösungen erfüllt.Am 15. Mai werden drei Experten von Elkem ein spezielles Webinar (https://events.awa-bv.com/AWA-Elkem#/) veranstalten, das gemeinsam mit dem Meinungsführer der Branche AWA (Alexander Watson & Associates) organisiert wird. Clément Des Courieres, Nachhaltigkeitsbeauftragter, Carine Dupuit, Marktmanagerin, und Sébastien Marrot, Produktmanager, wird die konkreten Ergebnisse dieser Innovation vorstellen und erläutern, wie sie mit der Nachhaltigkeitsstrategie von Elkem im Einklang stehen und zu den Nachhaltigkeitsstrategien unserer Kunden beitragen.Informationen zu ElkemElkem ist einer der weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen Materialien auf Siliziumbasis, die eine bessere und nachhaltigere Zukunft gestalten. Das Unternehmen entwickelt Silikone, Siliziumprodukte und Kohlenstofflösungen durch die Kombination von natürlichen Rohstoffen, erneuerbaren Energien und menschlichem Erfindungsreichtum. Elkem unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung und Verbesserung wichtiger Innovationen in den Bereichen Elektromobilität, digitale Kommunikation, Gesundheit und Körperpflege sowie intelligentere und nachhaltigere Städte. Mit einer starken Erfolgsbilanz seit 1904 engagiert sich das globale Team von mehr als 7.200 Mitarbeitern gemeinsam für die Interessengruppen, um Ihr Potenzial zu entfalten. Im Jahr 2024 erzielte Elkem ein Betriebsergebnis von 33 Milliarden NOK. Elkem wurde vom CDP mit der Bestnote A für Wälder und Wassersicherheit und mit B für Klimawandel ausgezeichnet. Elkem ist an der Osloer Börse notiert (Ticker: ELK), wo das Unternehmen auch im ESG-Index enthalten ist.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.elkem.com® Warenzeichen von Elkem Silicones France S.A.S., einer Tochtergesellschaft von Elkem ASAquentin.clair@elkem.comMedienkontakt:Quentin CLAIRquentin.clair@elkem.comElkem Silicones+33 771505026Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2658244/Elkem_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2658245/Elkem_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2658246/Elkem_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2658247/Elkem_4.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2658243/Elkem_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elkem-fuhrt-eine-bahnbrechende-neue-reihe-von-recycelten-silikonen-fur-die-etikettenindustrie-ein-302421492.htmlOriginal-Content von: Elkem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179241/6008381