Schönau (ots) -Möchten auch Sie Ihre Mundgesundheit aktiv unterstützen? Neben der täglichen Zahn- und Mundpflegeroutine bieten Probiotika dafür eine sinnvolle Möglichkeit. Probiotika sind nützliche Bakterien, die einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben, indem sie das natürliche Gleichgewicht der Mikroorganismen im Körper fördern. Viele Menschen kennen sie vor allem im Zusammenhang mit der Darmgesundheit. Doch Probiotika spielen auch im Mund eine wichtige Rolle. Das Bakterium Limosilactobacillus reuteri Prodentis®, der Inhaltsstoff von GUM® PerioBalance® Lutschtabletten, trägt gezielt dazu bei, das bakterielle Gleichgewicht im Mund zu stärken und hilft Ihnen, Ihre Mundgesundheit aktiv zu unterstützen.Warum sind Probiotika für den Mund wichtig?Probiotika sind in aller Munde. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn: Hätten Sie gewusst, dass Bakterien Ihre Mundgesundheit sinnvoll unterstützen können? Aber was sind Probiotika eigentlich und was ist in diesem Zusammenhang das Mikrobiom?____________________________________________________________________________Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die einem Menschen, einen gesundheitlichen Nutzen bringen, wenn sie in ausreichender Menge angewendet werden. Im Darm können sie die Verdauung unterstützen, im Mund kämpfen sie gegen schädliche Mikroben, die die Mund- und Allgemeingesundheit bedrohen können [1].____________________________________________________________________________Das Mikrobiom - eine unsichtbare GemeinschaftBiome sind allgemein gesprochen Zusammenschlüsse von Lebewesen. Beim Mikrobiom handelt es sich um eine Gemeinschaft von kleinsten Organismen, den sogenannten Mikroorganismen, die sich an ihre Umgebung angepasst haben und dort gut gedeihen. Derartige Organisationen befinden sich in bestimmten Körperregionen, wie etwa im Darm, auf der Haut oder im Mund. Der Körper beherbergt also unzählige mikroskopisch kleine Organismen. In der Tat besiedelt eine Vielzahl von ihnen auch die menschliche Mundhöhle - dort sind es etwa 700 Arten von Mikroorganismen mit ca. sechs Milliarden Mikroben. Klingt unglaublich, aber für die Gesundheit des Menschen sind diese Mikroben sehr wichtig [1].Normalerweise bilden die Mikroben, die den Mund besiedeln, ein ausgeglichenes Verhältnis, bei dem nützliche Bakterien die schädlichen deutlich überwiegen. Doch verschiedenen Faktoren, wie Ernährung, Mundhygiene und bestimmte Lebensgewohnheiten können dieses Gleichgewicht zugunsten schädlicher Bakterien stören und zu zahlreichen gesundheitlichen Problemen beitragen, wie [1]:- Mundgeruch- Zahnbelag- Karies- ZahnfleischerkrankungenGute Bakterien in den Mund befördern? Ganz einfach mit LutschtablettenAn dieser Stelle kommen probiotische Bakterien ins Spiel: Hierbei ist insbesondere das Bakterium Limosilactobacillus reuteri Prodentis® (LrP; früher Lactobacillus reuteri Prodentis®), der Inhaltsstoff des Nahrungsergänzungsmittels GUM® PerioBalance® Lutschtabletten im Kontext einer gesunden Mundflora bedeutsam. Das Nahrungsergänzungsmittel enthält das Bakterium menschlichen Ursprungs und bringt damit buchstäblich die guten Bakterien wieder zurück in den Mund. Auf diese Wiese kann LrP zu einem ausgewogenen bakteriellen Milieu im Mund beitragen [2].Für welche Personengruppen ist LrP geeignet?Die Anwendung von LrP bietet eine sinnvolle Unterstützung für alle Personen, bei denen das Gleichgewicht zwischen schädlichen und nützlichen Bakterien in der Mundhöhle gestört wurde oder die Risikofaktoren dafür aufweisen und vorbeugen möchten [2,6].- Menschen mit Mund-, Zahn- und Zahnfleischerkrankungen, wie Zahnfleischentzündungen- Menschen mit eingeschränkter Mundhygiene, wie Senioren, bettlägerige Personen oder Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen- Schwangere, da sie häufig unter Zahnfleischentzündungen leiden- Raucher:innen, da sie oft ein erhöhtes Risiko für Zahnfleischerkrankungen aufweisen- Langzeitanwender:innen von Chlorhexidin-haltigen Mundspüllösungen, als Ergänzung oder Alternative, ggf. in Rücksprache mit behandelnden Zahnärzt:innenDie Lutschtabletten sindin Ihrer Apotheke vor Ort oder einer Online-Apotheke erhältlich. Ihr Zahnarztpraxis- oder Apothekenteam berät Sie gerne ausführlich zu diesem Thema - auch wenn Sie unter bestimmten Mund- und Zahnfleischerkrankungen leiden.Unterstützung für Ihre MundgesundheitBei täglicher Einnahme von LrP können Ihnen die unterschiedlichen Wirkungen bei der Gesunderhaltung von Zahnfleisch und Zähnen helfen. Der Bakterienstamm[3-5]:- fördert das bakterielle Gleichgewicht im Mund- kann Zahnfleischentzündungen reduzieren- hemmt das Wachstum schädlicher und krankmachender Keime- stärkt das Immunsystem- senkt das InfektionsrisikoWas können Sie selbst für Ihr Mikrobiom im Mund tun?Das A und O eines ausgewogenen Gleichgewichts an nützlichen und schädlichen Bakterien im Mundraum ist eine gute und vollständige Mundhygiene. Damit werden bakterielle Zahnbeläge entfernt, Ansammlungen von Bakterien begrenzt und der Ausgleich des Mikrobioms im Mund proaktiv unterstützt. Zusätzlich ist es wichtig, schädlichen Mikroben die Lebensgrundlage zu entziehen. Da hierbei Zucker eine wichtige Nährstoffquelle darstellt, ist es ratsam, auf zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke weitgehend zu verzichten [1].Die Anwendung von LrP einfach und sicher in den Alltag integrierenGUM® PerioBalance® Lutschtabletten sind einfach in der Anwendung. Nehmen Sie täglich 1-2 Lutschtabletten ein und lassen Sie sie langsam im Mund zergehen. Die Anwendung ist sowohl bei Erwachsenen und Kindern, als auch bei Schwangeren sicher und verträglich, die Wirksamkeit bis zum Verfallsdatum garantiert. Begleitet von einem angenehmen Minz-Geschmack, enthalten sie mindestens 200 Millionen aktive LrP, einen patentierten Stamm von Milchsäurebakterien menschlichen Ursprungs, der speziell für die Besiedelung der Mundhöhle und des Magen-Darm-Trakts des Menschen angepasst und auch für Vegetarier geeignet ist [1].Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.sunstar.com/de-de/____________________________________________________________________________Nachhaltigkeit - mehr als nur ein WortNachhaltigkeit hat in den letzten Jahren im Rahmen des Umweltschutzes immer mehr an Bedeutung gewonnen. Bei SUNSTAR wird das Wort mit Leben gefüllt, denn die Überzeugung spiegelt sich in allen Geschäftsaktivitäten wider und ist damit ein gelebter Wert. So wird etwa die gesamte Produktionskette regelmäßig einer Analyse unterzogen, um die einzelnen Prozesse zu optimieren. Ziel ist es, die Gesamtauswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Vier Schritte lenken dabei in die richtige Richtung:1. Reduce: Reduzierung von CO2- und anderen Emissionen an Unternehmensstandorten sowie von Kunststoffmengen, die für unsere Produkte verwendet werden.2. Reuse: Förderung der Wiederverwendung von Produkten und/oder Teilen von Produkten.3. Recycle: Förderung durch recyclingfähiges Produktdesign und Verwendung von recyclingfähigen Materialien.4. Recover: Förderung des Ersatzes von aus Erdöl gewonnenen Materialien durch wiederverwertbare Materialien.Was bereits umgesetzt wurde:- Implementierung lokaler Recyclingprogramme in Europa- Zertifizierung nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001- Aufstellung eines EnUmt (Energie- und Umwelt-Team)- Gründung des Global Environment Committees- Betreiben einer der größten PV-Anlagen- Einsatz von Ökostrom- Systematisches Energiemanagement (zertifiziert nach ISO 50001)- Klimaneutrale Produkte- Unterstützung mehrerer KlimaschutzprojekteDie SUNSTAR Group verfolgt die langfristige Vision, Nachhaltigkeit zu fördern und ein nachhaltiges Management sicherzustellen.Mehr dazu unter: https://www.sunstargum.com/de-de/uber-uns/nachhaltigkeit.html____________________________________________________________________________Quellen:[1] Sunstar GUM®: Was ist ein orales Mikrobiom? Ein Leitfaden zum Ökosystem in deinem Mund: Online verfügbar auf: https://www.sunstargum.com/de-de/mundgesundheit/leitfaden-fuer-das-orale-mikrobiom.html. [abgerufen am 03.03.2025][2] Sunstar GUM®: GUM® PerioBalance® Lutschtabletten: Online verfügbar auf: https://www.sunstargum.com/de-de/produkte/lutschtabletten/gum-periobalance-lutschtabletten.html. [abgerufen am 03.03.2025][3] Teughels et al. Clinical and microbiological effects of Lactobacillus reuteri probiotics in the treatment of chronic periodontitis: a randomized placebo-cotrolled study. Journal of Clinical Peridontology, 2013 Nov,40(11):1025-35[4] Vicario et al. Clinical changes in periodontal subjects with the probiotic Lactobacillus reuteri Prodentis: a preliminary randomized clinical trial. Acta Odontol. Scand. 2013 May-Jul;71(3-4):813-9[5] Flichy-Fernández et al. The effect of orally administered probiotic Lactobacillus reuteri-containing tablets in peri-implant mucositis: a double-blind randomized controlled trial. J Periodontal Res. 2015 Dec;50(6):775-85[6] Sunstar GUM®: Die Wirkung von Probiotika bei oralen Infektionen. Online verfügbar auf: https://professional.sunstargum.com/de-de/infos-events/die-wirkung-von-probiotika-bei-oralen-infektionen.html. [abgerufen am 01.03.2025