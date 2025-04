© Foto: alimdi / Arterra / Philippe Clém - imageBROKER.com

Goldman Sachs sieht den Ölpreis in einem Extremszenario unter 40 US-Dollar fallen. Ursache wären eine globale Rezession und das Ende der Förderkürzungen der OPEC+. Die Details. Die Investmentbank Goldman Sachs sorgt mit einer neuen Prognose für Aufsehen: Unter extremen Bedingungen könnte der Ölpreis in den kommenden Jahren unter die Marke von 40 US-Dollar pro Barrel rutschen. Das wäre ein Niveau, das zuletzt während der ersten Corona-Welle im Jahr 2020 erreicht wurde. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. In einer aktuellen Analyse skizzieren die Experten ein mögliches Szenario, in dem sich die Weltkonjunktur deutlich abkühlt und die Förderkürzungen der OPEC+ …