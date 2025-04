EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

PRESSEINFORMATION Bio-Gate stärkt in Nordamerika Präsenz für den Absatz von Tierpflegeprodukten für Veterinäre und Tierhalter Produkt-Launch für neue Tierpflegeprodukte Ende April auf dem North American Veterinary Dermatology Forum (NAVDF)

Multiplikator-Effekt durch Fachpublikum in ganz Nordamerika

Zahl der Bio-Gate-Kunden in Nordamerika maßgeblich erhöht Nürnberg/Bremen, 8. April 2025 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, ist im Geschäftsfeld Veterinär schwungvoll ins Geschäftsjahr 2025 gestartet und hat die Präsenz in Nordamerika weiter ausgebaut. Über einen weltweit tätigen Anbieter für Spezialtierpflege werden neu entwickelte Veterinärprodukte für Haut-, Ohr- und Wundpflege in den nordamerikanischen Markt gebracht. Herstellung und Lieferung übernimmt die Bio-Gate AG, die durch den Kapazitätsausbau der vergangenen Jahre mittlerweile einen noch höheren Anteil an der Wertschöpfungskette besitzt. Der Produkt-Launch erfolgt auf dem North American Veterinary Dermatology Forum (NAVDF), das vom 27. bis zum 30. April 2025 in Orlando/Florida stattfindet. Die Konferenz richtet sich an professionelle Veterinärmediziner mit Fachrichtung Dermatologie und bietet somit ein ideales Forum, um die innovativen Tierpflegeprodukte von Bio-Gate den Multiplikatoren für ganz Nordamerika zu präsentieren. Der Vertrieb über nordamerikanische Anbieter für Veterinäre und Tierkliniken wurde im Vorjahr nochmals forciert, so dass bereits eine Vielzahl von Pflegeprodukten aus der umfangreichen Veterinärpalette von Bio-Gate in Mexiko, Kanada und den USA verfügbar sind. Zudem ist es geplant, mit dem Anbieter für Spezialtierpflege weitere Produkte im Rahmen eines Co-Brandings anzubieten. Namhafte Kunden setzen auf Tierpflege von Bio-Gate Neben speziell für den Markt in Übersee entwickelten Anwendungen wird Bio-Gate zukünftig noch stärker die bereits in Europa etablierte Produktpipeline über einen langjährigen Partner in Nordamerika anbieten. Die Pflegeprodukte werden sowohl professionellen Veterinären und Tierkliniken als auch Tierhaltern über Handelsketten, Supermärkte und Online-Vertriebe angeboten. Dabei ist es dem nordamerikanischen Partner in den vergangenen Jahren gelungen, den Zugang zu einer Vielzahl von Kunden zu erschließen und die Zahl der adressierten Tierbedarfshändler, Handelsketten und Supermärkte, in denen die Tierpflege von Bio-Gate erhältlich ist, maßgeblich zu erhöhen. Dadurch rechnet Bio-Gate in den kommenden Jahren mit einer dynamischen Entwicklung beim Absatz von Tierpflegeprodukten in Übersee. Zu den bekanntesten Adressen zählen unter anderem bereits die Tierbedarfsanbieter PetSmart, Petco, Tractor Supply Company, die Supermarktkette Walmart und die Online-Anbieter Amazon und Chewy. Hohes Absatzpotenzial für Bio-Gate in Nordamerika Der nordamerikanische Markt für Tierpflegeprodukte ist aufgrund seines hohen Volumens äußerst interessant für die Bio-Gate AG. Nach Schätzungen der Experten von Market Data Forecast erreichten die Umsätze im Jahr 2024 alleine in Nordamerika ein Volumen von fast 88,3 Mrd. US-Dollar. Bis 2033 wird mit knapp 152,2 Mrd. US-Dollar gerechnet. Die durchschnittlichen Wachstumsraten (CAGR 2025/2032) betragen dann gut 6,2 Prozent. Getrieben wird diese Entwicklung von einer steigenden Zahl an Haustieren, die in den Haushalten leben. Hinzu kommt, dass Haustiere einen immer höheren Stellenwert einnehmen und Tierhalter immer öfter dazu bereit sind, in hochwertige Pflegeprodukte für das Wohl ihrer Haustiere zu investieren. Der Trend, in das Wohl der Haustiere zu investieren, zeigt sich auch bei den Implantat-Beschichtungen für Tiere. Laut den Volkswirten von Global Market Insights hat der weltweite Markt für orthopädische Tierimplantate im Jahr 2024 ein Volumen von 617 Mio. US-Dollar erreicht, das bis 2034 auf rund 1,3 Mrd. US-Dollar steigen soll. Auf den nordamerikanischen Markt entfiel zuletzt ein Anteil von über 45 Prozent. Die Bio-Gate AG beschichtet bereits seit 2013 orthopädische Veterinär-Implantate für nordamerikanische Kunden, darunter überwiegend TPLO-Platten und Hüftimplantate für Hunde. Bislang wurden mehr als 185.000 Tier-Implantate mit der antimikrobiell wirksamen HyProtectTM-Beschichtung veredelt. Die Infektionsrate lag dabei unter einem Prozent, üblich sind rund 15 Prozent. Thomas Konradt, Vorstand & Head of Regulatory Affairs der Bio-Gate AG sagt: "Der Produkt-Launch auf dem North American Veterinary Dermatology Forum macht unsere neuen Tierpflegeprodukte einem großen Fachpublikum von Veterinären in Nordamerika bekannt. Unser Kunde, der unsere Veterinärprodukte auf der US-Konferenz vorstellt, ist ein weltweit tätiger Anbieter, der sich auf evidenzbasierte Haustierpflege fokussiert hat. Das passt ideal zu dem innovativen Ansatz der Bio-Gate AG. Wir erwarten einen Multiplikator-Effekt, der sowohl das Geschäft mit Veterinären und Tierkliniken als auch den Verkauf über Tierpflegevertriebe und Handelsketten nochmals beschleunigt. Unterstützt werden wir von einem langjährigen Partner vor Ort, der für uns den Zugang zu einer Vielzahl von Anbietern von Tierpflegeprodukten herstellt." Kontakt: Investor Relations Bio-Gate AG / Gerd Rückel Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Investor-Relations@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-444 Mobil +49 (0)152 34221966 Presse Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Presse@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-222 Nordameriika: Karl Richter RFH BioTek Inc. Tel: +1 416-407-6120 rfh@rfhBioTek.com Toronto, Canada Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.



