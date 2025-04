Textron Aviation gab heute bekannt, dass sein European Distribution Center (EUDC) seit 10 Jahren mit Stolz Cessna-, Beechcraft- und Hawker-Kunden mit Ersatzteilunterstützung in Europa und der Region Asien-Pazifik (APAC) versorgt. Die in Düsseldorf, Deutschland, gelegene Einrichtung hat sich zum zweitgrößten Ersatzteilvertriebszentrum des Unternehmens entwickelt und erfüllt mehr als 50 Prozent aller europäischen Ersatzteilbestellungen.

Textron Aviation announced its European Distribution Center (EUDC) is celebrating 10 years of proudly serving Cessna, Beechcraft and Hawker customers with parts support in Europe and the Asia-Pacific (APAC) region. (Photo credit: Textron Aviation)

Beechcraft-, Cessna- und Hawker-Kunden erhalten werkseitigen Support, Wartung und Modifikationen von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), über ein globales Netzwerk von Service- und Ersatzteilzentren, mobilen Serviceeinheiten und 24/7 1CALL AOG-Support.

"Seit der Eröffnung hat sich die Größe unseres European Distribution Center verdoppelt, wir haben ein Kundensupport-Team für Ersatzteile und Garantien hinzugefügt und den Lagerwert vervierfacht, um weiterhin einen unübertroffenen Support in der Region zu bieten", sagte Brad White, Senior Vice President, Global Parts Distribution. "Zuletzt hat EUDC die Anzahl der Lagerhaltungseinheiten (SKUs) um 40 Prozent erhöht, um die Ausfallzeiten für unsere Kunden zu reduzieren und unser Engagement für die Bereitstellung der zuverlässigsten Dienstleistungen in der Branche zu untermauern."

Die 2.000 m² große EUDC-Einrichtung unterstützt mehr als 20.000 SKUs, die für den Versand einer Bestellung am selben Tag verfügbar sind. Seit seiner Gründung hat das EUDC das Versandvolumen Jahr für Jahr erhöht, was zu schnelleren Lieferungen und weniger Ausfallzeiten für Kunden in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum führt. Textron Aviation Parts hat außerdem ein Kundendienst- und Garantieteam für Europa, den Nahen Osten und Afrika, ein Team für Handelskonformität, eine Personal- und Finanzabteilung sowie ein hochmodernes Schulungszentrum eingerichtet, das erst 2024 gegründet wurde.

"Das Wachstum, das wir bei EUDC umgesetzt haben, basiert auf dem Feedback unserer Kunden und unserem Engagement, das beste Flugerlebnis für unseren weltweiten Kundenstamm zu entwerfen und zu liefern", sagte White. "Das EUDC-Team unterstützt mit Leidenschaft den weltweiten Kundenstamm von Textron Aviation Parts und bietet ihnen einen Rund-um-die-Uhr-Support, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihre Flugzeuge mit minimalen Ausfallzeiten in der Luft halten können."

Über Textron Aviation Parts

Textron Aviation bietet seinem globalen Vertriebsnetz in mehr als 115 Ländern eine weltweite Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Vom Einkauf von Teilen über Garantieansprüche bis hin zur Verwaltung von ProAdvantage-Programmen Textron Aviation Parts macht es einfach. Textron Aviation Parts ist für sein einzigartiges globales Netzwerk aus sieben Ersatzteilvertriebszentren und 17 Lagerräumen bekannt. Mit über 150.000 einzigartigen Teilenummern auf Lager und einem engagierten Team von mehr als 600 Fachleuten ist Textron Aviation Parts gut gerüstet, um den Ersatzteilbedarf von Cessna-, Beechcraft- und Hawker-Kunden weltweit zu decken. Kunden erhalten schnelle und effiziente Teilelieferungen mit einer der branchenweit spätesten Versandschlusszeiten und einem 99,99-prozentigen Versand am selben Tag für vorrätige Teile. Weitere Informationen über das globale Ersatzteilnetzwerk von Textron Aviation finden Sie unter Parts.Txtav.com

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

