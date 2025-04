GoGold sichert 86 Mio. CAD für Silberprojekt

Anzeige / Werbung GoGold Resources hat den erfolgreichen Abschluss einer umfassenden Kapitalmaßnahme bekannt gegeben. Der Emissionserlös von 86,25?Millionen?CAD soll vorrangig in die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Projekts Los Ricos South fließen. Das Vorhaben im mexikanischen Bundesstaat Jalisco umfasst den geplanten Bau einer Untertagemine sowie zusätzliche Explorationsarbeiten im gesamten Los-Ricos-Distrikt. GoGold Resources hat den erfolgreichen Abschluss einer umfassenden Kapitalmaßnahme bekannt gegeben. Der Emissionserlös von 86,25?Millionen?CAD soll vorrangig in die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Projekts Los Ricos South fließen. Das Vorhaben im mexikanischen Bundesstaat Jalisco umfasst den geplanten Bau einer Untertagemine sowie zusätzliche Explorationsarbeiten im gesamten Los-Ricos-Distrikt. Bought Deal erfolgreich platziert Das Unternehmen teilte mit, dass im Rahmen eines sogenannten Bought Deal Offerings insgesamt 47.391.500 Stammaktien zu einem Stückpreis von 1,82?CAD ausgegeben wurden. Bei dieser Form der Kapitalaufnahme sichert sich ein Bankenkonsortium - in diesem Fall angeführt von BMO Capital Markets und Stifel Nicolaus Canada - bereits vor der Ausgabe die vollständige Abnahme aller Aktien. Das bedeutet: Die Banken kaufen die Aktien direkt vom Unternehmen und tragen damit das volle Platzierungsrisiko. Anschließend verkaufen sie die Wertpapiere an institutionelle Anleger weiter.



Zusätzlich sei eine sogenannte Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt worden. Dabei handelt es sich um das Recht der beteiligten Banken, über die ursprünglich vereinbarte Aktienmenge hinaus weitere Anteile zu denselben Bedingungen zu erwerben - in diesem Fall über sechs Millionen zusätzliche Aktien. Durch die Ausübung dieser Option erhöhte sich der gesamte Bruttoerlös auf 86,25?Millionen?CAD. Schwerpunkt liegt auf Los Ricos South Laut Unternehmensangaben sollen die Mittel primär in die Entwicklung des Projekts Los Ricos South fließen. Dort plane GoGold, eine unterirdische Mine zu errichten. Ergänzend dazu seien weitere Explorationsprogramme im gesamten Distrikt vorgesehen - sowohl im südlichen als auch im nördlichen Bereich.



Die finale Machbarkeitsstudie sei im Januar 2025 veröffentlicht worden. Sie beschreibe ein Abbaukonzept, das die tägliche Verarbeitung von 2.000 Tonnen Gestein vorsehe. Über eine Laufzeit von 15 Jahren werde mit einer Gesamtproduktion von rund 80?Millionen Unzen Silberäquivalent gerechnet. Diese Angaben stammten aus den Prognosen des Unternehmens. Nächster Schritt: Genehmigung erwartet Das Management erklärte, dass mit dem Abschluss der Finanzierung eine zentrale Voraussetzung für die Umsetzung des Projekts geschaffen worden sei. Als nächster Meilenstein werde die Baugenehmigung für Los Ricos South erwartet. Sollte diese wie geplant erfolgen, könnte laut Management noch im laufenden Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38045Y1025

