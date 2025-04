Der norwegische Rüstungskonzern verzeichnet Wochenverluste von über 7%, behält jedoch langfristig positive Entwicklung mit 93% Wertsteigerung im Jahresvergleich.

Die Kongsberg Gruppen ASA Aktie musste in den letzten Tagen empfindliche Verluste hinnehmen. Der norwegische Rüstungs- und Marinetechnikkonzern verzeichnete innerhalb der vergangenen Woche einen Kursrückgang von 7,33 Prozent, während der Monatsverlust sich auf knapp 3 Prozent beläuft. Gestern schloss die Aktie bei 127,70 Euro, heute morgen notierte sie bei 126,23 Euro mit einem leichten Plus von 0,18 Prozent zum Vortag. Besonders bemerkenswert erscheint dieser Rückgang angesichts der ansonsten beeindruckenden Langfristentwicklung - seit Jahresbeginn steht ein Plus von 17,37 Prozent zu Buche, während die Aktie im 12-Monats-Vergleich sogar um über 93 Prozent zulegen konnte. Damit notiert der Wert zwar noch immer mehr als doppelt so hoch wie beim 52-Wochen-Tief vom vergangenen April, liegt aber mittlerweile 14 Prozent unter dem erst kürzlich, am 17. März 2025, erreichten Höchststand.

Fundamentaldaten und Analysten bleiben überwiegend positiv

Trotz der jüngsten Kurskorrektur sprechen die Fundamentaldaten weiterhin für den norwegischen Konzern. Die Analysten prognostizieren ein Wachstum von 48 Prozent bis 2027, und die finanzielle Situation gilt angesichts hoher Liquiditätsbestände und großer Gewinnspannen als solide. Bemerkenswert ist auch der hervorragende ESG-Score (MSCI Rating: AAA) im Branchenvergleich. Allerdings hat sich die durchschnittliche Analysten-Einschätzung in den letzten vier Monaten leicht verschlechtert - derzeit empfehlen vier von sieben Experten ein "Halten" der Aktie, während nur zwei zum Kauf raten und einer sogar eine Underperform-Bewertung abgibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1.314 NOK rund 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was auf begrenzte Kurssteigerungspotenziale hindeutet. Als problematisch könnte sich auch die hohe Bewertung erweisen - mit einem KGV von 38,34 für 2025 notiert die Aktie deutlich über dem Branchendurchschnitt.

